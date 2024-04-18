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الرياضة

«خطيئة كبرى» توقف بورتر مدى الحياة!

«خطيئة كبرى» توقف بورتر مدى الحياة!
18 ابريل 2024 11:38

 
نيويورك (أ ف ب)

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أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أنها أوقفت لاعب تورونتو رابتورز، جونتاي بورتر، مدى الحياة بسبب مراهناته الرياضية المتعلقة بدوري «أن بي إيه»، وهي «خطيئة كبرى» وفقاً لمفوّض الرابطة آدم سيلفر.
وخاض بورتر «24 عاماً»، 37 مباراة فقط بين موسمي 2020-2021 و2023-2024، وهو الأخ الأصغر لمايكل بورتر جونيور، اللاعب المؤثر في صفوف دنفر ناجتس حامل اللقب الموسم الماضي.
تتهمه رابطة دوري كرة السلة، بقيامه بأكثر من اثني عشر رهاناً على مباريات الدوري الأميركي، وبمشاركة معلومات حول صحته مع أحد المراهنين، وبالانسحاب أثناء المباراة للتأثير على الرهانات المتعلقة به.
وكتب آدم سيلفر في بيان: «لا يوجد شيء أكثر أهمية من حماية نزاهة منافسات الدوري الأميركي للمحترفين للجماهير والفرق وكل من يرتبط برياضتنا».
ووفقاً للرابطة، بلغ صافي أرباح بورتر من الرهانات 21965 دولاراً «20581 يورو».
يذكر أن أغلبية الولايات الأميركية، قامت بتشريع المراهنات الرياضية، منذ قرار المحكمة العليا عام 2018.

أميركا
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
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