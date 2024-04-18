هاسيبي يحدد موعد الاعتزال

طوكيو (رويترز)



قال ماكوتو هاسيبي قائد منتخب اليابان السابق، ومدافع أينتراخت فرانكفورت الألماني، إنه يعتزل منافسات كرة القدم في نهاية الموسم الحالي.

وشارك هاسيبي في 114 مباراة دولية مع منتخب اليابان، وشارك في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات، وقاد الفريق إلى الفوز بكأس آسيا في 2011.

وأعلن هاسيبي اعتزاله اللعب على المستوى الدولي عام 2018، بعد وصول اليابان لدور 16 في كأس العالم في روسيا.

ويلعب هاسيبي «40 عاماً» لأينتراخت منذ 10 مواسم، وشارك مع الفريق في أكثر من 300 مباراة، وفاز معه بلقب الدوري الأوروبي 2022، وبكأس ألمانيا 2018،

كما تُوج بلقب الدوري الألماني مع فولفسبورج عام 2009.

وقال هاسيبي للصحفيين، «سأعتزل منافسات كرة القدم في نهاية هذا الموسم، أقول هذا اليوم، لأنني أريد التركيز مع الفريق خلال ما تبقى من الموسم».

وأضاف هاسيبي، «نريد فعلاً الحصول على المركز السادس، وأتطلع إلى مشاهدة أينتراخت، وهو يلعب في بطولة أوروبية من منزلي الموسم المقبل، أو السفر مع جمهور الفريق، ومشاهدة المباريات من المدرجات».

وأكد هاسيبي أنه سينضم لأكاديمية أينتراخت مدرباً، بعد اعتزاله لاعباً.