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الرياضة

«الذئاب» يُثبّت دي روسي

«الذئاب» يُثبّت دي روسي
18 ابريل 2024 12:19

 
روما (أ ف ب)

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أكد نادي روما الإيطالي، أن مدربه دانييلي دي روسي الذي حلّ بدلاً من البرتغالي جوزيه مورينيو في يناير الماضي بصفة موقتة، يبقى في منصبه الموسم المقبل.
وقال مالكا نادي العاصمة الإيطالية دان وراين فريدكين في بيان: «بعد لقاء دانييلي دي روسي، يسعدنا أن نعلن أنه يستمر في منصبه مدرباً، بعد موسم 2023-2024» من دون الإشارة إلى مدة العقد.
وأضاف البيان: «منذ تولّيه مسؤولية الفريق، كان له تأثير إيجابي على النادي واستمر في كتابة قصته الاستثنائية مع روما».
ويُعتبر دي روسي، أحد أساطير نادي روما، حيث قضى معظم مسيرته «2001-2019»، وخلف مورينيو مطلع العام الحالي بعقد موقت ينتهي في نهاية الموسم حينها.
كان روما آنذاك في المركز التاسع في الدوري، لكنه يحتل حالياً المركز الخامس، وفي طريقه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا القادم، لا سيما بأن إيطاليا مرشحة بقوة للحصول على بطاقة خامسة للمشاركة في المسابقة القارية، بحسب تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
فاز روما بإشراف دي روسي الذي كان حتى ذلك الحين يدرب سبال 2022-23، بثماني من مبارياته الـ11 في الدوري.

الدوري الإيطالي
روما
مورينيو
دانييلي دي روسي
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