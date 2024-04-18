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الرياضة

أرتيتا: أرسنال يلعب على «أشياء جميلة»

أرتيتا: أرسنال يلعب على «أشياء جميلة»
18 ابريل 2024 12:22

 
ميونيخ (د ب أ)

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يريد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، أن ينهي الموسم بشكل «جميل»، بعد أن ودع الفريق بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني.
وودع أرسنال منافسات البطولة، بعد خسارته أمام مضيفه بايرن ميونيخ بهدف سجله جوشوا كيميتش بضربة رأس، ليصعد إلى نصف النهائي فائزاً بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2، حيث يواجه ريال مدريد الإسباني.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن الخسارة أمام بايرن ميونيخ هي الثانية للفريق على التوالي، حيث كان قد خسر بهدفين أمام أستون فيلا يوم الأحد الماضي.
ويحتاج الفريق لإظهار رد فعل، عندما يواجه وولفرهامبتون يوم السبت المقبل، ويشعر أرتيتا أن فريقه سيخوض المباراة بطريقة صحيحة.
وبسؤاله عن مدى الألم الذي يشعر به بعد الخروج من دوري الأبطال، قال المدرب الإسباني: «إنه موجود».
وأضاف: «بالتأكيد لن يرحل الألم، ولكن يمكنني التأكيد أن بحلول اليوم التالي سنكون في كامل تركيزنا لمواجهة وولفرهامبتون، والجميع سيكون متحفزاً».
وقال: «مازال أمامنا أشياء نلعب لأجلها، وهي أشياء جميلة، قلت من قبل حان الوقت لنقف بجانب هؤلاء اللاعبين، ومن السهل أن نقف خلفهم، ونثني عليهم ونتحدث عن أشياء جميلة، عندما حققنا عشرة انتصارات متتالية وتعادلاً، حان الوقت الآن لنقف خلفهم وندعمهم».
وبعد مباراة صعبة أمام بايرن وإهدار العديد من الفرص التي كانت كفيلة بوضع أرسنال في المقدمة، قال أرتيتا إن فريقه يواصل التعلم بعدما عاد لدوري الأبطال للمرة الأولى في آخر سبع سنوات.
وقال:«لم نشارك في البطولة منذ سبع سنوات، ولم نصل لهذا الدور في آخر 14 عاماً، وهناك أسباب لهذا، ونريد أن نفعل كل شيء بشكل سريع للغاية في موسم واحد، وأعتقد أن لدينا المساحة والجودة للوجود في الدور قبل النهائي، لأن الفوارق قليلة للغاية».

دوري أبطال أوروبا
أرسنال
بايرن ميونيخ
أرتيتا
الدوري الإنجليزي
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