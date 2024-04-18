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الرياضة

أنشيلوتي يرد على السؤال.. لماذا خرج «الريال» حياً؟

أنشيلوتي يرد على السؤال.. لماذا خرج «الريال» حياً؟
18 ابريل 2024 13:01

مدريد (د ب أ)

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أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن فريقه استحق التأهل إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، بعدما لعب بتفان شديد أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد، في إياب دور الثمانية من البطولة القارية.
وتأهل ريال مدريد للدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بإقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي «حامل اللقب».
وصعد ريال مدريد متفوقاً بركلات الترجيح بنتيجة 4- 3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وتعادل الفريقين ذهاباً بنتيجة 3-3 الأسبوع الماضي في العاصمة الإسبانية.
وفي ملعب الاتحاد تقدم ريال مدريد بهدف المهاجم البرازيلي رودريجو بعد مرور 12 دقيقة، وأدرك الفريق الإنجليزي التعادل بهدف كيفن دي بروين في الدقيقة 76، وتأهل ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري الأبطال 14 مرة لملاقاة بايرن ميونيخ في الدور قبل النهائي، بعدما أطاح الفريق الألماني بنظيره أرسنال الإنجليزي من دور الثمانية.
كما رد الفريق المدريدي اعتباره أمام مانشستر سيتي الذي أطاح به من الدور قبل النهائي في الموسم الماضي.
وقال أنشيلوتي: «لم يكن هناك سوى طريقة واحدة للخروج من هنا أحياء، لقد تقدمنا بهدف مبكر، ثم التزمنا بالدفاع، لقد دافعنا بصلابة، عانينا وناضلنا، كان بوسعنا اللعب بشكل أفضل، لكن الفريق كان رائعاً على المستوى الدفاعي».
ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن أنشيلوتي قوله: «لعبنا بالتفاني والالتزام الذي يتطلبه هذا القميص، هذه المسابقة مميزة جداً بالنسبة لنا ونحقق دائماً ما يظنه الآخرون مستحيلاً، ظن الجميع أننا انهزمنا، لكن ها نحن هنا وسنواصل النضال».
وأضاف: «نحن سعداء، ولكننا متعبون للغاية، سنحتفل لأنه إنجاز مهم للغاية، لكن سنبدأ الاستعدادات اعتباراً من الآن لمباراة يوم الأحد المقبل أمام برشلونة في «الكلاسيكو»، هي مباراة مهمة في الدوري الإسباني».

دوري أبطال أوروبا
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