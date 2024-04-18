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الرياضة

«نصر الديربي».. «العميد» صائد المنافسين

«نصر الديربي».. «العميد» صائد المنافسين
18 ابريل 2024 13:03

معتصم عبدالله (دبي)
استحق النصر لقب «صائد المنافسين» على مراكز المقدمة في «دوري أدنوك للمحترفين»، بفوزه على ضيفه شاب الأهلي 3-2 ضمن «الجولة 19»، والتي جمعت الفريقين على استاد آل مكتوم، ليحصد «العميد» النقطة الرابعة في مواجهة «الفرسان» المنافس على وصافة ترتيب الدوري بعد التعادل 3-3 في مباراة الدور الأول ضمن «الجولة السادسة».
وباستثناء الخسارة بصعوبة أمام مضيفه الوصل «المتصدر» بنتيجة 0-1 في ختام الدور الأول في انتظار مباراة الجولة الأخيرة على استاد آل مكتوم، حقق «العميد» نتائج إيجابية أمام بقية المنافسين على القمة، بتفوقه على العين «الثالث» في مباراتي الدورين الأول والثاني 1-0، و3-1 على التوالي، إضافة الى التعادل 1-1 في مواجهة الوحدة «الرابع» في الدور الأول ضمن «الجولة 9».
وعبر الهولندي ألفريد شرودر مدرب «العميد» عن سعادته بالفوز في «الديربي» وحصد النقاط الثلاث، وقال: «فخور بأداء اللاعبين وأهنئهم على الروح العالية والقتالية وطريقة اللعب والأداء والعقلية والشخصية والنجاح في التسجيل والأداء الدفاعي أمام منافس قوي يضم لاعبين على أعلى مستوى».
وأضاف: «لم نخش شباب الأهلي، وسيطرنا على المباراة بشكل جيد، والنقص العددي في صفوف المنافس زاد من صعوبة مهمة فريقي بعدما أهدرنا الكثير من الفرص لزيادة الغلة من الأهداف، وأعتقد أن شخصية الفريق وشجاعة الأداء وردة الفعل أهم الإيجابيات في المباراة»، وأوضح أنه طالب لاعبيه بأن يكونوا أكثر رغبة ونهماً لتحقيق الانتصارات، وأن يتحلوا بالتواضع اللازم كون الفريق لم يحقق شيئاً بعد.
في المقابل، هنأ الصربي ماركو نيكوليتش مدرب الشباب الأهلي منافسه النصر على الفوز، وقال: «الفريقان قدما مباراة جيدة، والمنافس نجح في التسجيل من أول فرصتين في الشوط الأول عكس فريقي الذي لم يستغل الفرص المتاحة، قبل أن نعاني من النقص العددي قبل نهاية الشوط الأول بسبب الطرد بسبب خطأ غير من داعٍ في وسط الملعب».
وأضاف: «لعبنا في الشوط الثاني بشكل أفضل تكتيكياً وسعينا للتركيز على العرضيات من الجهة اليمنى في ظل تراجع المردود البدني ونجحنا في تسجيل هدف التعادل، قبل أن تستقبل شباكنا هدفاً ثالثاً في دقائق الوقت بدل الضائع من مسافة بعيدة»، لافتاً إلى أن فريقه عانى من الإرهاق وتعرض لأول خسارة في العام الحالي 2024، معبراً عن الرضا عن الأداء بشكل عام رغم الخسارة.

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