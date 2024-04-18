«شرطة أبوظبي» تتوج الفائزين ببطولة الشطرنج



أبوظبي (الاتحاد)



توجت شرطة أبوظبي الفائزين ببطولتها للشطرنج، والتي نظمها مركز التربية الرياضية الشرطية، بالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بمشاركة 35 لاعباً و6 لاعبات من المنتسبين، وأقيمت في مقر النادي بأبوظبي، وتضمنت 5 مباريات، بعد توزيع اللاعبين وفق القرعة العلنية الإلكترونية.

وحاز هاني حجازي من قطاع شؤون القيادة على المركز الأول للرجال، وحصلت مريم المرزوقي من إدارة الأدلة الجنائية على المركز الأول للسيدات.

وكرم الفائزين العميد محمد حسين الخوري عضو مجلس إدارة مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، بحضور المقدم سالم محسن المنصوري، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بالإنابة، وعدد من الضباط والمنتسبين.

وهنأ راعي الحفل الفائزين بالبطولة مشيداً بتلبية وزارة الخارجية وهيئة البيئة -أبوظبي للمشاركة، لافتاً إلى أن البطولة أبرزت مهارات اللاعبين الاستراتيجية والتكتيكية، وأظهرت الروح الرياضية العالية والتنافس الشريف بين المشاركين.

وقدم الشكر لنادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، برئاسة حسين عبد الله الخوري، وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم المتميزة، والتي أسهمت في نجاح تنظيم البطولة، وقدم درعاً تذكارية لنادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

وجرى خلال الحفل تكريم خاص للاعب ناصر المنصوري من منتسبي قطاع الأمن الجنائي ومن أصحاب الهمم، لحماسته العالية للتنافس مع زملائه في البطولة، وحاز على المركز الخامس، وأعرب عن اعتزازه وامتنانه بالمشاركة في البطولة.

وأعرب المقدم سالم محسن المنصوري مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بالإنابة، عن تقديره لنادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، مشيراً إلى أن نشاط الشطرنج يعد من الرياضات المهمة، والتي تسهم في تحسين القدرات الذهنية، وتعزيز المهارات لممارسيها وقدم الشكر لمنظمي البطولة، وهنأ الفائزين على مستوياتهم المتميزة وتنافسهم الرياضي العالي في البطولة.

وأشرف على البطولة الرائد حسين علي الحمادي، والملازم أول حمدان المزروعي، وزهير حسن مدير نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وفاز بالمركز الثاني عن فئة الرجال خالد نايف من قطاع الموارد البشرية، وحاز على المركز الثالث محمد صلاح من قطاع المالية والخدمات، وبالنسبة لنتائج السيدات حصلت سلامة نبيل من أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية على المركز الثاني، وحازت مريم الزعابي من شؤون القيادة على المركز الثالث.