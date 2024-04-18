«أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد» تنطلق الجمعة

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية كريمة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تنطلق الجمعة منافسات بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد 2024، وتستمر إلى 21 أبريل الجاري، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وذلك ضمن أهداف تعزيز الحفاظ على المسابقات التقليدية التراثية التي تعبر عن تراث الإمارات البحري.

ويشارك في الحدث الأكبر على مستوى المنطقة 1500 صيّاد من خلال أكثر من 360 قارباً للصيد، وبمجموع جوائز يبلغ مليون درهم، حيث يحصل الفائز الأول صاحب سمكة الكنعد الأثقل وزناً على 200 ألف درهم، أما صاحب المركز الثاني، يحصل على 150 ألفاً، والثالث على 100 ألف، والرابع 50 ألفاً، والخامس 40 ألفاً، والسادس 30 ألفاً درهم، والسابع 25 ألفاً، والثامن 20 ألفاً، والتاسع 19 ألفاً، والعاشر 18 ألفاً، وتمتد الجوائز حتى المركز الـ 60، كما أعلنت اللجنة المنظمة عن حزمة جديدة من الجوائز المالية الإضافية لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، وهي عبارة عن جائزة يومية قيمتها 10 آلاف درهم للسمكة الأعلى وزناً، حيث يحصل المركز الأول على 5000 درهم، ⁠والثاني على 3000 درهم، والثالث على 2000 درهم، على مدار الأيام الثلاث للبطولة.

وضمن النشاطات المصاحبة للبطولة، قررت اللجنة المنظمة طرح مسابقة «جاوب وأربح» على منصة إنستجرام عبر 4 أسئلة للجمهور تتعلق بالتراث البحري الغني، حيث يتم إجراء السحب المسابقة لتحديد الفائزين عشوائياً 25 أبريل الجاري، بواقع 3 فائزين لكل سؤال، ويحظى الفائز الواحد بجائزة نقدية قيمتها 500 درهم.

وحددت اللجنة المنظمة انطلاق القوارب المشاركة من 3 مواقع، الأول من أمام نادي أبوظبي للرياضات البحرية في أبوظبي، والثاني من أمام فرع النادي في مدينة المرفأ، والثالث من شاطئ جزيرة دلما، وذلك تسهيلاً للمشاركين في البطولة والموقع الأقرب لتواجد قواربهم.

وعُقد الاجتماع التنويري للمشاركين 17 أبريل الجاري، في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة بأبوظبي، حيث تم شرح بعض التعليمات والشروط الواجب اتباعها، بما في ذلك آلية التصوير، كما تمت الإجابة على استفسارات وأسئلة المشاركين المتواجدين في الاجتماع وكذلك المتابعين للبث المباشر على قناة إنستجرام البطولة.

وتعد بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد من أهم الأحداث الرياضية البحرية التي تحافظ على الموروث الشعبي لأبناء الإمارات في صيد الكنعد، ولتشجيع المجتمع على ممارسة رياضة الصيد، إلى جانب تعزيز مفهوم إحياء التراث البحري المحلي، وتوفير فرص أمام الهواة لممارسة صيد الأسماك، وتنشيط تلك الهواية، فضلاً عن إحياء روح التنافس بين هواة رياضة الصيد البحري.

وأغلقت اللجنة المنظمة باب التسجيل في البطولة مع نهاية 15 أبريل، حيث أتاحت التسجيل لجميع الجنسيات من داخل الدولة وخارجها، عبر الموقع الرسمي لمجلس أبوظبي الرياضي.

ومن المقرر أن يبدأ تجمع القوارب في نقاط الانطلاق الثلاث صباح الجمعة، ويقوم زورق التحضير برفع العلم الأبيض لتسليم علم البطولة والانتظار، لحين موعد رفع العلم الأصفر ثم رفع العلم الأخضر عند الساعة الحادية عشرة صباحاً إيذاناً ببدء منافسات بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد.

ويتم تزويد المشاركين بكلمة سر اليوم الأول الجمعة في الساعة الحادية عشرة صباحاً، وكلمة سر اليوم الثاني في الساعة التاسعة مساءً، وكلمة سر اليوم الثالث والأخيرفي الساعة التاسعة مساءً.

وكانت عمليات تسليم حقيبة البطولة قد بدأت منذ صباح 16 أبريل، حيث تحتوي الحقيبة على قمصان البطولة، ورقم قارب الصيد المشارك، إضافة إلى قبعات البطولة، والقمصان التقليدية «المقصّر»، و«العلامة التوضيحية» التي توضع على السمكة بعد صيدها.

من جانبه، ثمّن طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي الرعاية الكريمة لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي للحدث، مشيداً بدعم سموه وتوجيهاته المستمرة لتطوير الرياضات التراثية التي من شأنها أن تعزز الهوية الإماراتية بين الشباب والأجيال الجديدة.

وقال: «سعداء بالإقبال الكبير على المشاركة في بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، والتي تعكس اهتمام مجلس أبوظبي الرياضي بتنمية الرياضات التراثية، وسعيه لتوفير منصة مثالية لممارسة رياضة الصيد البحري التقليدي الذي يعبّر عن تراث الإمارات العريق».

وأضاف: «تمنياتنا للجميع بالسلامة في المقام الأول، والشكر موصول للجنة المنظمة لهذا الحدث الأكبر على مستوى المنطقة، وإلى رعاة البطولة وكافة الشركاء الاستراتيجيين، لخروج الحدث بالشكل اللائق».

بدوره، أشاد ماجد عتيق المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، والذي أسهم في تحقيق مكتسبات مهمة للرياضات البحرية والتراثية، معرباً عن سعادته بالعدد الكبير من المشاركين الذين سيتواجدون للمنافسة في بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد.

وقال: «سارت الأمور على ما يرام منذ الإعلان عن الحدث الأكبر في المنطقة، مروراً بعملية التسجيل، واستلام الحقائب، والاجتماع التنويري، والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، وننتظر الآن بفارغ الصبر انطلاق المنافسات التي تقام على مدار 3 أيام، لمعرفة الفائزين بمجموع مليون درهم كجوائز مالية، ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين».