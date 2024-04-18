«دبي الرياضي» يصدر ميدالية «أبطال الصف الأول»

دبي (الاتحاد)



أصدر مجلس دبي الرياضي ميدالية جديدة، تقديراً للجهود الكبيرة الدؤوبة والتفاني في العمل خلال أوقات التحديات الجوية التي أظهرها منتسبو المؤسسات الخدمية من الشرطة وهيئة الطرق والبلدية والدفاع المدني والصحة والإسعاف والطوارئ وفرق الإنقاذ، وغيرهم من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في المطارات ومختلف المناطق، الذين عملوا ليلاً ونهاراً للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وممتلكاتهم وتسهيل حركتهم.

تحمل الميدالية الجديدة صوراً رمزية لهم مع عبارة «شكراً أبطال الصف الأول»، حيث يتم توزيع الميدالية الجديدة على الفائزين والمشاركين في البطولات والفعاليات الرياضية المقبلة.

كما يقوم مجلس دبي الرياضي بدعوة ممثلين من أبطال الصف الأول، للمشاركة في توزيع الميداليات في الفعاليات المقبلة، والتي تكون بمثابة رسالة شكر وتقدير من منتسبي القطاع الرياضي والمجتمع لهؤلاء الأبطال الذين لم يبخلوا بالجهد والوقت للتخفيف من آثار موجات الطقس والأمطار الغزيرة.

وسبق مجلس دبي الرياضي أن أصدر ميداليات خلال الفترة السابقة خاصة لمناسبات عديدة، من بينها ميداليات شكر لأبطال خط الدفاع الأول خلال فترة «كوفيد- 19»، وتم توزيعها على المشاركين في الفعاليات الرياضية وضيوف المجلس من نجوم الرياضة العالمية وقيادات الاتحادات والأندية العالمية.