كأس نائب رئيس الدولة للسلة تنطلق السبت



علي معالي (دبي)



أجرى اتحاد كرة السلة، قرعة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، عبر تقنية «زووم» بسبب الظروف الجوية الطارئة، حيث حضر علي الأميري عضو مجلس إدارة الاتحاد، مدير المسابقات، وقاسم دعدوش السكرتير الفني المساعد بمقر الاتحاد، وبقية مندوبي الأندية القرعة عن بُعد، وهي شباب الأهلي، والنصر، والوصل، والشارقة، والبطائح، الوحدة، والظفرة.

وتنطلق مباريات الكأس السبت بلقاء الوصل مع الوحدة في الدور التمهيدي، والفائز منهما يلتقي الشارقة في ربع النهائي 24 أبريل الجاري على صالة الوصل، وفي اليوم نفسه يلعب البطائح مع الظفرة، والفائز منهما يواجه شباب الأهلي في نصف النهائي 28 أبريل، ويُسدل الستار على البطولة الأول من مايو.

وأعلن الاتحاد تعديل موعد المباراة النهائية لدوري الشباب، لتقام الأحد المقبل بين الوصل والشارقة، على صالة نادي الوصل، وفي اليوم نفسه تجرى بقية المباريات الخاصة بتحديد المراكز من الرابع إلى الثامن، بلقاء النصر والجزيرة على صالة الوصل لتحديد المركز الرابع، وشباب الأهلي مع الوحدة على «الخامس»، على صالة شباب الأهلي، وبني ياس مع العين على «السابع» على الصالة النهيانية.