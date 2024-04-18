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اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل قانونية

اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل قانونية
18 ابريل 2024 15:17

 
دبي (الاتحاد)

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ينظم اتحاد كرة القدم، ورشة عمل قانونية، بالتعاون مع «الفيفا»، ومشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، وتتناول اللوائح والقوانين المنظمة لكرة القدم على المستوى الدولي، وتسلط الضوء على آخر المستجدات فيما يتعلق بتشريعات كرة القدم في مختلف المجالات.
ورحّب محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد، بالخبراء والمشاركين، وتمنى لهم التوفيق والاستفادة من هذا الملتقى القانوني المهم، وقدم الخبير جان كلينر مدير تنظيم كرة القدم في «الفيفا» كلمته.
في الجلسة الثانية، سلط الخبير دان كيرشليشنر، الضوء على مستجدات تشريعات محكمة كرة القدم، ويتناول بعض النماذج من القضايا، تليها جلسة استعراض أحدث التشريعات الخاصة بمحكمة التحكيم الرياضية، ويقدمها المحاضر ألكساندر جاكوب.
وتناولت المحاضرة الرابعة، تجربة غرفة المقاصة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، في عامها الأول، وتطرقت إلى التحديات والصعوبات التي تواجهها، والدروس المستفادة من التطبيق، وتحدث فيها سيزار شابارو، فيما، وختتم اليوم الأول بمحاضرة حول لائحة وكلاء اللاعبين، قدمها جان كلينر.
تتواصل فعاليات ورشة دبي القانونية في اليوم الثاني، حيث تنطلق الجلسة الافتتاحية في العاشرة صباحاً، ويقدمها شادي إسكندر، المستشار القانوني لاتحاد كرة القدم، وفي الجلسة الثانية، يتناول هيكتور نافارو الانتقالات الدولية للاعبين القصر دون 18 سنة، ويتحدث في الجلسة التالية أندريا مينيسينو عن تغيير أهلية اللاعبين، فيما يختتم الخبير جان كلينر الورشة بكلمة في الساعة الثانية عشرة.
 

الإمارات
دبي
اتحاد كرة القدم
الفيفا
محمد بن هزام الظاهري
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