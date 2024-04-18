الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأهلي المصري يعلن جاهزية بيرسي تاو لمواجهة مازيمبي

الأهلي المصري يعلن جاهزية بيرسي تاو لمواجهة مازيمبي
18 ابريل 2024 15:44

القاهرة (د ب أ)
أعلن النادي الأهلي المصري، جاهزية الجنوب أفريقي بيرسي تاو، الجناح الأيمن، للمشاركة في مواجهة مازيمبي المقرر لها بعد غدٍ السبت، في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا.
وقال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن تاو تعافى تماماً من الإصابة التي تعرض لها، وأصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات، وفقاً لرؤية الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني.
وأضاف أن تاو كان يعاني آلاماً في الكاحل تسببت في ابتعاده عن المشاركة في المباريات الأخيرة، وخضع لبرنامج علاجي، وبات جاهزاً للمشاركة المباريات بصورة طبيعية.
وأوضح أن الثنائي، إمام عاشور ومروان عطية يواصلان أداء برنامجهما العلاجي، ويخضعان لإجراء أشعة الأسبوع المقبل، للاطمئنان على حالتهما. وأجرى عاشور جراحة، بعد إصابته بخلع ما بين عظمة الترقوة ولوح الكتف، فيما يعاني مروان عطية من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وشدد على أن حسين الشحات يواصل أداء برنامجه العلاجي في الجيم، للحفاظ على لياقته، حيث يعاني إصابة بشرخ في عظمة الوجه.

أخبار ذات صلة
الأهلي ومازيمبي.. «ظروف غير مثالية»!
الأهلي يطالب بـ «السعة الكاملة»
الأهلي المصري
مازيمبي الكونغولي
دوري أبطال أفريقيا
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يوجه بالبدء في حصر وتقييم الأضرار الناجمة عن الحالة الجوية
علوم الدار
حاكم الشارقة يوجه بالبدء في حصر وتقييم الأضرار الناجمة عن الحالة الجوية
اليوم 20:10
مباشر.. رئيس الدولة يشهد حفل تكريم جائزة أبوظبي في دورتها الـ 11
علوم الدار
مباشر.. رئيس الدولة يشهد حفل تكريم جائزة أبوظبي في دورتها الـ 11
اليوم 19:57
تن هاج: «واقعة جارناتشو» ليست دليل «الانقسام»
الرياضة
تن هاج: «واقعة جارناتشو» ليست دليل «الانقسام»
اليوم 19:46
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
الناتو يدلي ببيان بشأن تسليح أوكرانيا
اليوم 19:44
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأخبار العالمية
ردود فعل دولية على التوتر في المنطقة
اليوم 19:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©