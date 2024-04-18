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الرياضة

موناكو مُهدد بخسارة جولوفين

موناكو مُهدد بخسارة جولوفين
18 ابريل 2024 15:47

 
موناكو (أ ف ب)

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أصيب الروسي ألكسندر جولوفين لاعب وسط موناكو بالتواء في الكاحل الأيسر، خلال التدريبات هذا الأسبوع، وقد يغيب عن باقي مباريات الموسم الحالي، وفقاً لما أعلنه النادي الفرنسي لكرة القدم.
وتأكّد غياب جولوفين «27 عاماً» الذي يُعدّ من الركائز الأساسية في موناكو ثالث الدوري، بتسجيله 6 أهداف وصناعته 6 تمريرات حاسمة أيضاً في 25 مباراة، عن المواجهتين المقبلتين مع بريست الوصيف الأحد في قمّة المرحلة الثلاثين، وليل الرابع الأربعاء.
وقد يستمر غياب اللاعب الذي انتقل إلى النادي الفرنسي عام 2018، قادماً من سيسكا موسكو حتّى نهاية الموسم في 18 مايو.
وعلى الرغم من أن هذه الإصابة تُشكّل ضربة للمدرب النمساوي أدي هوتر، فإنه سيستعيد اثنين من لاعبيه المهمين الذين غابوا لفترة طويلة، وهما المهاجم السويسري بريل إمبولو والمدافع البرازيلي كايو هنريكي بعد تعافيهما من الإصابة، علماً أن الأوّل استدعيَ إلى آخر مباراتين ضد رين ومتز لكنه لم يشارك.
ويحتل موناكو المركز الثالث وله 52 نقطة، بفارق نقطةٍ عن بريست الثاني، وثلاث عن ليل الرابع.

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