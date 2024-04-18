نوير يضرب كاسياس في «الشباك النظيفة»!



برلين (د ب أ)



حفر مانويل نوير حارس منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونيخ اسمه في تاريخ دوري أبطال أوروبا، عبر المواجهة التي فاز فيها النادي البافاري على ضيفه أرسنال 1-صفر، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وسجل نوير رقماً قياسياً جديداً، بخوضه 58 مباراة في دوري أبطال أوروبا، من دون أن تهتز شباكه، ليتخطى إنجاز الحارس الإسباني الأسطوري إيكر كاسياس، وينفرد بالرقم القياسي، في الحفاظ على نظافة الشباك في البطولة القارية.

وتفوق نوير بفارق مباراة واحدة على كاسياس الذي خاض 177 مباراة في دوري أبطال أوروبا من بينها 57 مباراة، لم تهتز خلالها شباكه، ويحل الحارس الإيطالي الأسطورة جيانلويجي بوفون في المركز الثالث بالقائمة، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 52 مباراة. وتضم قائمة الحراس العشرة الأوائل في الحفاظ على نظافة شباكهم في دوري الأبطال، أيضاً الحارسين الألمانيين أوليفر كان ومارك أندري تير شتيجن.

وحافظ كان الحارس السابق لمنتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونيخ على شباكه نظيفة 34 مرة خلال 103 مباريات خاضها بالبطولة القارية، مقابل حفاظ تير شتيجن حارس برشلونة على شباكه نظيفة 32 مرة خلال 84 مباراة أوروبية.