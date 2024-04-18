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الرياضة

«هوكي الجليد» يتطلع إلى المراكز المتقدمة في بطولة العالم

«هوكي الجليد» يتطلع إلى المراكز المتقدمة في بطولة العالم
18 ابريل 2024 17:16

أبوظبي (وام)

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تغادر يوم الجمعة إلى صربيا بعثة منتخب هوكي الجليد للمشاركة في بطولة العالم ضمن المستوى الثاني «A» من 21 إلى 27 أبريل الجاري.
يرأس البعثة جمعة الظاهري، الأمين العام لاتحاد الرياضات الشتوية، نائب رئيس الاتحاد العربي.
ويخوض لاعبو منتخبنا الوطني الحصة التدريبية الأولى له في صربيا، استكمالاً لفترة الإعداد السابقة في أبوظبي والعين لمدة 17 يوماً، حسب البرنامج المقرر من الجهاز الفني.
وأكد جمعة الظاهري أن المنتخب يتطلع إلى المنافسة على المراكز المتقدمة في البطولة، وإظهار المستويات المتطورة التي تعزز الجهود الكبيرة في إعداد المنتخب وتأهيله للتنافسية العالمية، والتي حصد ثمارها بعد تتويجه بلقبي كأس العالم بالمستوى الثاني في تركيا 2023، وقبل ذلك بالمستوى الثالث «A» في لوكسمبورج 2022.
وقال إننا ندرك جيداً قيمة هذه المشاركات في بطولات العالم، وحريصون على استدامة تطور اللعبة وجذب المزيد من المواهب الشابة والارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، واتحاد الرياضات الشتوية يتبنى العديد من البرامج التطويرية التي تسهم في تعزيز قدرات المنتخبات الوطنية لتأكيد ريادة الإمارات العالمية في هذه الرياضة، ونثمن دعم مجلس ابوظبي الرياضي المستمر، ونادي أبوظبي للرياضات الجليدية لرفد المنتخب بلاعبين ومواهب شابة طموحة لتحقيق الأفضل.
وأشار الظاهري إلى أن الاستعدادات التي خضع لها المنتخب في الفترة الماضية، تعزز الطموحات بتحقيق النتائج الجيدة، بالإضافة إلى إكساب اللاعبين الجدد في صفوف المنتخب القدرات الجيدة والخبرات التنافسية في البطولات العالمية.

الإمارات
هوكي الجليد
صربيا
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