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إلغاء الإعادة في كأس إنجلترا

إلغاء الإعادة في كأس إنجلترا
18 ابريل 2024 18:02

 
لندن (أ ف ب)

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يتم إلغاء مباريات الإعادة اعتباراً من الدور الأول لكأس إنجلترا في كرة القدم، بدءاً من الموسم المقبل بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي، وذلك بموجب اتفاق مع الدوري الإنجليزي.
وكان الاتحاد الإنجليزي ألغى بالفعل مباريات الإعادة، اعتباراً من الدور الخامس، وقال إنه تم الاتفاق على خطوة إلغائها تماماً في ضوء التغييرات في الجدول، بسبب توسيع مسابقات الاتحاد الأوروبي.
واعتباراً من الموسم المقبل، يتضمن دوري أبطال أوروبا 64 مباراة إضافية، مما يزيد الضغط على الجدول المحلي.
وقال الاتحاد الإنجليزي، إن جميع أدوار كأس إنجلترا ستقام في نهاية الأسبوع، بما في ذلك الدور الخامس الذي أقيم في منتصف الأسبوع خلال المواسم الخمسة الماضية.
لن تكون هناك مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز في عطلات نهاية الأسبوع المخصصة للدورين الرابع والخامس بالإضافة إلى الدور ربع النهائي.
تشارك فرق المستويين الثالث والرابع الإنجليزية في كأس إنجلترا في الجولة الأولى، مع انضمام أندية الدوري الممتاز ودوري تشامبيونشيب «الدرجة الأولى» اعتباراً من الدور الثالث، وينطلق الموسم الجديد 2024-2025 في الدوري الإنجليزي الممتاز في منتصف أغسطس.

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