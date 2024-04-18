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الرياضة

«اليويفا» يضع برشلونة تحت «المقصلة»!

«اليويفا» يضع برشلونة تحت «المقصلة»!
18 ابريل 2024 18:29

 
نيون (د ب أ)

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فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» غرامة مالية بقيمة 25 ألف يورو بحق نادي برشلونة الإسباني، بسبب التصرفات العنصرية لجماهيره، خلال المواجهة على ملعب باريس سان جيرمان في فرنسا، ضمن ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
وجاءت عقوبة «اليويفا» بحق برشلونة بسبب تصرفات الجماهير على ملعب حديقة الأمراء يوم العاشر من أبريل الجاري، والتي تضمنت إلحاق أضرار بالملعب وإشعال الألعاب النارية. وأعلنت لجنة الاستئناف بـ «اليويفا» اليوم الخميس أنه جرى فرض غرامة مالية ضد برشلونة نتيجة التصرفات العنصرية لجماهيره، وسيتم منعه من بيع تذاكر لجماهيره خلال مواجهته الأوروبية التالية خارج ملعبه، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة عام، بدءاً من يوم صدور العقوبة.
ويضطر برشلونة لدفع غرامة بقيمة 2000 يورو لإشعال جماهيره الألعاب النارية بالإضافة إلى خمسة آلاف يورو على الأضرار التي ألحقتها الجماهير بملعب حديقة الأمراء.

برشلونة
باريس سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
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