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الرياضة

الأهلي يطالب بـ «السعة الكاملة»

الأهلي يطالب بـ «السعة الكاملة»
18 ابريل 2024 19:16

 
القاهرة (د ب أ)

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أرسل النادي الأهلي خطاباً خلال الساعات الماضية، للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضية المصري، يطلب فيه السماح بالحضور الجماهيري بالسعة الكاملة للاستادات التي تقام عليها مباريات الفريق المحلية والأفريقية.
وذكر الأهلي ، في خطابه الذي نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه طلب ذلك من وزير الرياضة ببلاده على أن يكون ذلك بدءاً من لقاء الفريق ضد مازيمبي الكونغولي الديمقراطي المحدد له 26 أبريل الجاري على استاد القاهرة الدولي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
يذكر أن مباراة الذهاب سوف تقام في الكونغو الديمقراطية السبت.
وشدد الأهلي في خطابه على تقديره الكامل لكافة الجهات المعنية والقائمة على تنظيم وتأمين المباريات، وما تبذله من جهد في هذا الشأن، واستعداد النادي للتعاون الكامل مع كافة الجهات، بما يسمح بالحضور الجماهيري المطلوب، وفي الإطار الذي يحفظ أمن وسلامة الجميع.

مصر
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي المصري
مازيمبي
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