«الظروف المشددة» توقف بنفارس 5 أعوام!



برلين (د ب أ)



أعلنت الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات «نادا»، إيقاف عداءة المسافات الطويلة الألمانية سارة بنفارس لمدة 5 سنوات بسبب مخالفات تتعلق بالمنشطات.

وكشفت «نادا» أنها قررت فرض عقوبة تتجاوز المدة المعتادة، التي تبلغ 4 أعوام، بسبب «الظروف المشددة».

وأضافت أنه تم الكشف عن 5 مواد محظورة في 3 اختبارات للمنشطات خضعت لها العداءة الألمانية بين سبتمبر ويناير الماضيين، بما في ذلك منشطات التستوستيرون والكلينبوتيرول، بالإضافة إلى عقار «إيبو» المنشط للدم.

وأوضحت الوكالة في بيان «إن ذلك يعني القبول بفرضية أن تلك المواد الممنوعة تم تناولها واستخدامها بشكل مستمر خلال فترة زمنية معينة».

وتابع البيان «وكالة مكافحة المنشطات الألمانية تحدد الظروف المشددة وزيادة فترة عقوبة الإيقاف من أربع سنوات لعام واحد إضافي، بناءً على أحكام القانون الدولي لمكافحة المنشطات، ويستهدف مجموعات من القضايا الدولية المماثلة».

وكشف بيان الوكالة عن أن بنفارس «22 عاماً» يحق لها الطعن ضد هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية الألمانية خلال 20 يوماً.

وتواجه العداءة الشابة أيضاً إجراءات قانونية مستمرة، لأن تناول المنشطات يعتبر جريمة جنائية في ألمانيا.

كان دوبرافكو مانديك، محامي بنفارس، كان قد صرح لوسائل الإعلام الألمانية الشهر الماضي، أن موكلته أنهت مسيرتها الرياضية.

وكان سمير بنفارس، والد سارة، صرح في وقت سابق لإحدى البوابات الإخبارية الفرنسية بأن ابنته توقفت عن ممارسة رياضة العدو، بعد تشخيص إصابتها بسرطان العظام وتناولها الأدوية.

لم تصدر «نادا» حكمها بعد بشأن شقيقة بنفارس الصغرى، صوفيا بنفارس، التي سقطت أيضاً في اختبار المنشطات بعد ثبوت تناولها مادة «إيبو» العام الماضي.

ونشأت سارة وصوفيا بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، لكنهما تخوضان المنافسات باسم ألمانيا.

وجاءت سارة بنفارس في المركز 12 في سباق 5000 متر في بطولة أوروبا عام 2022، وكانت تهدف للمنافسة في أولمبياد باريس هذا العام، في حين احتلت صوفيا بنفارس المركز الثالث في سباق 3 آلاف متر في بطولة أوروبا للناشئات العام الماضي.