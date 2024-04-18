«الجو جيتسو» يعزز رصيد الإمارات بـ23 ميدالية في «خليجية الشباب»

أبوظبي (الاتحاد)



نجح أبطال المنتخب الوطني للجو جيتسو لفئة الشباب، تحت «16 و18 عاماً»، في حسم صدارة منافسات الجو جيتسو خلال دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات حالياً من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل.

وتألق نجوم المنتخب الوطني على بساط النزال أمام جماهيرهم التي احتشدت لمؤازرتهم في«مبادلة أرينا»، ونجحوا في تحقيق 10 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و8 برونزيات، بما أضاف 23 ميدالية وعزز من رصيد الدولة في صدارة الترتيب العام.

وحصد الذهب في فئة تحت 16 عاماً كل من سيف عيسى البلوشي وزن 44 كجم، وحمدان النجار وزن 48 كجم، وزايد الحمادي وزن 52 كجم، وحمدان الظاهري وزن 56 كجم، وعبد الله أنديز وزن 69 كجم، وزايد الحوسني وزن فوق 77 كجم.

وفي فئة تحت 18 عاماً، حقّق الذهب عمار الحمادي وزن 56 كجم، وحارب الحمادي وزن 62 كجم، وأحمد أنديز وزن 69 كجم، وعبد الله الدرمكي وزن فوق 85 كجم، وفي منافسات فئة تحت 16 عاماً، نجح في حصد الميدالية الفضية كل من غانم آل علي وزن 48 كجم، ومنصور الكعبي وزن 62 كجم.

وفي فئة تحت 18 عاماً فاز بالفضية سعيد النعيمي وزن 62 كجم، ومحمد السيابي وزن تحت 77 كجم، وإبراهيم المنصوري وزن فوق 85 كجم.وعلى صعيد الميداليات البرونزية تحت 16 عاماً، فاز كل من سالم الشامسي وزن 52 كجم، وعبد الله الحوسني وزن 56 كجم، وسيف العامري وزن 62 كجم، وأحمد الشحي وزن 69 كجم، وأحمد لوباري وزن فوق 77 كجم.



وفي فئة تحت 18 عاماً حقّق البرونزية أحمد محمد وزن 56 كجم، وعبد العزيز القايدي وزن 69 كجم، وعلي الطنيجي وزن تحت 77 كجم.

حضر المنافسات، عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، والمهندس محمد سامي فايز رئيس الاتحاد السعودي، ومنصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، ورضا منفردي رئيس الاتحاد البحريني، وأحمد جناحي نائب رئيس الاتحاد البحريني، وأمل حسن بوشلاخ عضوة مجلس إدارة اللجنة الوطنية الأولمبية، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، ومحمد بن سعد السعد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي، وعدد من ممثلي اللجان الأولمبية.

وهنّأ محمد سالم الظاهري، أبطال المنتخب الوطني للشباب، على هذا الإنجاز الجديد والمستحق، الذي يرسخ تفوق الدولة على ساحة الجو جيتسو الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن الإنجاز الخليجي تحقق نتيجة الدعم المتواصل واللامحدود من القيادة الرشيدة لأبناء الوطن لتمكينهم من التفوق والتألق في ساحات الرياضة المختلفة.

وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس مدى التزام الأبطال والبطلات وتفانيهم في التميز والإبداع وإسعاد شعب الإمارات، وإثراء خزينة الدولة من الألقاب الإقليمية والقارية والعالمية.

وتوجه بالشكر إلى اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية للشباب التي تستضيفها الإمارات بتميز لافت، في أجواء تتسم بالأخوة والروح الرياضية والألفة، لافتاً إلى حرص اتحاد الجو جيتسو على تعزيز نجاحات الدورة، من خلال تنظيم منافسات الجو جيتسو وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وأشاد بجهود اللجنة المنظمة والرياضيين والجهات الداعمة لمساهماتهم المميزة في إنجاح هذا الحدث التاريخي.