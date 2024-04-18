«المحترفين» توقع اتفاقية شراكة



أبوظبي (الاتحاد)



أبرمت رابطة المحترفين اتفاقية شراكة مع تشيليو، المزود الرائد لتقنية البلوك تشين في صناعة الرياضة والترفيه.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز تقنيات الترفيه المقدمة لعشاق كرة القدم عبر أحدث وسائل التكنولوجيا وتحديداً تقنية web3.

ستشهد المرحلة الأولى من الشراكة الممتدة لعدة سنوات، قيام الطرفين باستكشاف مجموعة واسعة من التطبيقات، وتقوم تشيليز ورابطة المحترفين بتطوير لعبة كرة قدم الفانتاسي، التي تعتمد على الويب 3، مع الاستفادة من تقنية البلوك تشين لتقديم تجربة فريدة ومتكاملة للجماهير حول العالم.

وتتاح للمشجعين الفرصة لامتلاك كرات حصرية موثقة لتسجيل الأهداف في المباريات، وتتوفر قريباً تفاصيل حول كيفية تطبيق هذه المبادرة، مع خطط لضمان الوصول العادل والمنصف إلى المشجعين حول العالم.

ويعد التعاون مع تشيليز جزءاً من الجهود الإستراتيجية التي تبذلها رابطة المحترفين الإماراتية لتعزيز تفاعل المشجعين وتوسيع نطاق حضورها العالمي.

وتعزز هذه الشراكة التزام تشيليز بدعم كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن خلال الشراكة مع رابطة المحترفين، لا تهدف تشيليز إلى جلب التكنولوجيا المتقدمة إلى الدوري فحسب، بل تسعى أيضاً إلى المساهمة في نمو شعبية كرة القدم داخل الإمارات.

وقال وليد الحوسني، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين: يسعدنا أن نعلن عن هذه الشراكة مع «تشيليز» في اتفاقية تمدد لعدة سنوات قادمة، وتأتي بالمقام الأول من أجل تقديم خدمات تقنية جديدة ومتطورة للجماهير، القلب النابض للعبة كرة القدم ومسابقاتنا، وهو أمر نابع من إستراتيجية الرابطة التي تسعى دائما إلى الريادة في عالم الاحتراف، وتوفير كل ما هو جديد وفريد في دوري أدنوك للمحترفين.

وأضاف: تأتي الشراكة وفق الخطة الإستراتيجية للرابطة لتوسيع نطاقنا العالمي، ووضع معايير جديدة للابتكار التكنولوجي في عالم الرياضة.