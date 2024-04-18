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النصر يكسب شباب الأهلي في دوري السلة

النصر يكسب شباب الأهلي في دوري السلة
18 ابريل 2024 21:51

 
علي معالي (دبي)

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أبقى النصر على فرصته في المنافسة، على لقب دوري السلة، بالفوز على شباب الأهلي 76- 72، في المباراة الثالثة التي جرت على صالة نادي النصر في دبي، وقلص الفارق إلى 2-1 لمصلحة «الفرسان» الذي كان يحتاج إلى الفوز للتتويج بطلاً، ويخوض الفريقان المباراتين الرابعة والخامسة يومي 22 و25 أبريل الجاري.
ورجحت كفة «العميد»، بفضل تألق لاعبيه في «الربع الأول» بفارق 21 نقطة «35-14»، الأمر الذي مهد طريقه إلى الفوز بالمباراة، رغم نجاح «الفرسان» في العودة خلال الأرباع الثلاثة الأخرى «21-17 و19-16 و18-10».

دوري كرة السلة
النصر
شباب الأهلي
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