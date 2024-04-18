سابالينكا تستفيد من إصابة «الصديقة»!



شتوتجارت (أ ف ب)



بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة ثانية عالمياً ربع نهائي دورة شتوتجارت الألمانية (500) للتنس، بعد انسحاب منافستها وصديقتها المقرّبة الإسبانية باولا بادوسا بسبب الإصابة، فيما تأهّلت الأميركية كوكو جوف الثالثة بفوزها الصعب على مواطنتها ساشيا فيكيري 6-3 و4-6 و7-5.

في المباراة الأولى، انسحبت بادوسا في المجموعة الثالثة، حين كانت النتيجة تُشير إلى التعادل 3-3، بعد فوز سابالينكا في الأولى 7-6، والإسبانية في الثانية 6-4، وذلك بسبب إصابة في فخذها الأيسر.

وتأخّرت سابالينكا 1-3 في المجموعة الثالثة، لكنها عادت بالنتيجة قبل انسحاب منافستها.

وستلعب الفائزة في بداية العام بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الثانية توالياً بمواجهة التشيكية ماركيتا فوندروشوفا الفائزة ببطولة ويمبلدون، والتي تغلبت على الروسية أناستازيا بافليوتشينكوفا 7-6 و6-1.

وفي المباراة الثانية، احتاجت الأميركية جوف إلى ساعتين و27 دقيقة للتغلّب على مواطنتها فيكيري المصنّفة 134 عالمياً.

وبدأت جوف التي بلغت الدور نصف النهائي في إنديان ويلز المباراة بقوة فكسرت إرسال منافستها الأوّل، لكن من بعدها خسرت إرسالها، قبل أن تعود وتكسر إرسال فيكيري مجدداً وتحسم المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية ارتكبت الكثير من الأخطاء، وخسرت إرسالها 4 مرات مقابل ثلاث، قبل أن تعود في الثالثة وتكسر الإرسال ثلاث مرات جديدة.

قالت بعد المباراة «لقد ردّت الكثير من الكرات، وأنا كنت أحاول أن أكون صبورة وهجومية في الآن عينه، لقد لعبت بشكل جيّد وأعتقد أنني قمت بعمل جيّد بالبقاء في المباراة».

وستلعب جوف مع الفائزة من مواجهة الصينية تشانج تشينوين والأوكرانية مارتا كوستيوك.

وتغلبت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا (19) 7-6 ، 1-6 و6-4 لتواصل عروضها القوية هذا العام وتبلغ ربع نهائي.

وتفوّقت الكازاخستانية التي سبق أن فازت هذا الموسم بلقب دورتي بريزبين وأبوظبي في ساعتين و33 دقيقة.

وتعيّن على ريباكينا الكفاح من أجل حسم المجموعة الأولى التي ذهبت إلى شوط كسر التعادل، قبل أن ترد منافستها بقوة في الثانية، بعدما خسرت شوطاً واحداً.

وبعد تأخرها 0-3، عادت كوديرميتوفا من بعيد لتعادل المجموعة 4-4، قبل أن تكسر ريباكينا إرسالها في طريقها لحسم المباراة، ولم تفز كوديرميتوفا على منافستها في أربع مواجهات.

وانتهى مشوار التونسية أنس جابر المصنّفة تاسعة عالمياً في ثمن النهائي بخسارتها أمام الإيطالية ياسمين باوليني الثانية عشرة والمتوّجة في دبي مطلع هذا العام بنتيجة 6-7 و4-6.

وكانت جابر تأهلت إلى ثمن النهائي بفوزها الصعب على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا 2-6 و6-3 و7-6.

قالت التونسية «فكّرت بالانسحاب من هذه الدورة مرات كثيرة، ولم أكن لأقبل خسارة جديدة»، وأضافت «كانت مواجهة صعبة للغاية».

وسحقت البريطانية إيما رادوكانو، المصنّفة أولى سابقاً الألمانية أنجليك كيربر 6-2 و6-1 في الدور الثاني، وحجزت مقعداً في ثمن النهائي حيث ستواجه التشيكية ليندا نوشكوفا.