الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الصليبي» يداهم «أبو جبل»

«الصليبي» يداهم «أبو جبل»
18 ابريل 2024 22:43

 
القاهرة (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
مصر تأسف لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار بحصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
خبراء ومحللون تونسيون لـ«الاتحاد»: تحقيق التنمية المستدامة رهن بمكافحة الفساد


أعلن نادى البنك الأهلي إصابة حارسه الدولي محمد أبوجبل بقطع في الرباط الصليبي، يبعده عن الملاعب لفترة طويلة، ما يشكّل ضربة معنوية قوية لمنتخب «الفراعنة» في استحقاقاته المقبلة.
وأصيب أبوجبل خلال الخسارة أمام طلائع الجيش 0-1 على ملعب القاهرة الدولي، بعدما تصدى لركلة جزاء سددها يسري وحيد.
وذكر أشرف نصّار رئيس البنك الأهلي في بيان رسمي أن نتيجة التشخيص المبدئي من جانب طبيب الفريق الدكتور وليد عبد الرحمن عقب إجراء صور أشعة الرنين المغناطيسي أظهرت وجود قطع في الرباط الصليبي.
وأكد نصّار أن أبوجبل سيخضع لفحوص جديدة للتأكد من الإصابة وذلك خلال 48 ساعة عقب الاختفاء التدريجي للورم.
ويحتل البنك الأهلي المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 5 انتصارات و3 تعادلات و10 هزائم.
وكان أبوجبل قد حرس عرين منتخب مصر خلال الدورة الودية الدولية التي خاضها في مارس الماضي، بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، بديلاً لحارس الأهلي محمد الشناوي المصاب بكسر في كتفه منذ النسخة الماضية من كأس أمم أفريقيا.
وتأتي إصابة أبو جبل لتضع الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن في مأزق، قبل خوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في يونيو المقبل في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 مع استمرار إصابة الشنّاوي.

مصر
منتخب مصر
حسام حسن
محمد الشناوي
كأس أمم أفريقيا
كرواتيا
تونس
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يوجه بالبدء في حصر وتقييم الأضرار الناجمة عن الحالة الجوية
علوم الدار
حاكم الشارقة يوجه بالبدء في حصر وتقييم الأضرار الناجمة عن الحالة الجوية
اليوم 20:10
مباشر.. رئيس الدولة يشهد حفل تكريم جائزة أبوظبي في دورتها الـ 11
علوم الدار
مباشر.. رئيس الدولة يشهد حفل تكريم جائزة أبوظبي في دورتها الـ 11
اليوم 19:57
تن هاج: «واقعة جارناتشو» ليست دليل «الانقسام»
الرياضة
تن هاج: «واقعة جارناتشو» ليست دليل «الانقسام»
اليوم 19:46
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
الناتو يدلي ببيان بشأن تسليح أوكرانيا
اليوم 19:44
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأخبار العالمية
ردود فعل دولية على التوتر في المنطقة
اليوم 19:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©