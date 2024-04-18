«الصليبي» يداهم «أبو جبل»



القاهرة (أ ف ب)



أعلن نادى البنك الأهلي إصابة حارسه الدولي محمد أبوجبل بقطع في الرباط الصليبي، يبعده عن الملاعب لفترة طويلة، ما يشكّل ضربة معنوية قوية لمنتخب «الفراعنة» في استحقاقاته المقبلة.

وأصيب أبوجبل خلال الخسارة أمام طلائع الجيش 0-1 على ملعب القاهرة الدولي، بعدما تصدى لركلة جزاء سددها يسري وحيد.

وذكر أشرف نصّار رئيس البنك الأهلي في بيان رسمي أن نتيجة التشخيص المبدئي من جانب طبيب الفريق الدكتور وليد عبد الرحمن عقب إجراء صور أشعة الرنين المغناطيسي أظهرت وجود قطع في الرباط الصليبي.

وأكد نصّار أن أبوجبل سيخضع لفحوص جديدة للتأكد من الإصابة وذلك خلال 48 ساعة عقب الاختفاء التدريجي للورم.

ويحتل البنك الأهلي المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 5 انتصارات و3 تعادلات و10 هزائم.

وكان أبوجبل قد حرس عرين منتخب مصر خلال الدورة الودية الدولية التي خاضها في مارس الماضي، بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، بديلاً لحارس الأهلي محمد الشناوي المصاب بكسر في كتفه منذ النسخة الماضية من كأس أمم أفريقيا.

وتأتي إصابة أبو جبل لتضع الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن في مأزق، قبل خوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في يونيو المقبل في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 مع استمرار إصابة الشنّاوي.