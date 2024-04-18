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الرياضة

روضة المنصوري.. «صافرة تاريخية» في «الخليجية»

روضة المنصوري قادت مباراة في كرة القدم (الاتحاد)
19 ابريل 2024 01:32

دبي (الاتحاد)

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قادت الحكمة الإماراتية روضة المنصوري بنجاح مباراة الكويت والبحرين، ضمن منافسات كرة القدم في «خليجية الشباب»، لتكون المرة الأولى التي تكون فيها الصافرة الرئيسة من العنصر النسوي في مسابقة كروية رسمية في البطولات الخليجية.
ونجحت روضة المنصوري في قيادة المواجهة إلى بر الأمان، متسلحة بالخبرة التي امتلكتها على مدار مسيرتها الحافلة بالمحطات المضيئة، بداية من إدارة مواجهات في دوريات الفئات السنية في الإمارات، ثم قادت مطلع الموسم الجاري لقاء في دوري الدرجة الأولى، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها أيضاً.
وباركت أمل بوشلاخ، عضو اللجنة المنظمة عضو اتحاد الكرة، لروضة المنصوري، على نجاحها في عكس أدائها المميز في مهمة التحكيم، وهو الأمر النابع من حرص اتحاد الكرة على إتاحة الفرصة للعنصر النسائي على المشاركة في إدارة مباريات كرة القدم للرجال، فضلاً عن إدارة مباريات كرة القدم للسيدات، ما منحهن الخبرة للصعود على المستوى الخارجي.

روضة المنصوري
خليجية الشباب
التحكيم الإماراتي
دورة الألعاب الخليجية
بطولة الألعاب الخليجية
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