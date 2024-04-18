تسيتسيباس يتوهج في برشلونة



برشلونة (أ ف ب)



واصل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سابعاً دولياً عروضه القوية منذ تتويجه بدورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة للتنس، ببلوغه الدور ربع النهائي في برشلونة (500)، بفوزه على الإسباني روبرتو كاربايس 7-5 و6-3 في ثمن النهائي.

وضرب اليوناني البالغ 25 عاماً موعداً في ربع النهائي مع الأرجنتيني فاكوندا دياس الذي قلب تأخره بمجموعة أمام المجري فابيان ماروجان إلى فوز 3-6 و6-3 و6-1.

وكسر تسيتسيباس إرسال منافسه مرتين، آخرهما في الشوط الذي حسم به المجموعة الأولى 7-5، التي شهدت خسارته لإرساله مرة واحدة.

ونجح اليوناني مرة جديدة في كسر إرسال كاربايس خلال الشوط السادس في المجموعة الثانية، ليحسمها لمصلحته وأيضاً المباراة.

وتابع تسيتسيباس زخمه بعد فوزه في نهائي مونتي كارلو على النرويجي كاسبر رود (السادس) الذي تأهل أيضاً إلى ربع النهائي بفوزه السهل على الأسترالي جوردان تومسون 6-1 و6-4.

وفاز الفرنسي أرثور فيس على الأسترالي أليكس دي مينور 7-5 و6-2، والبريطاني كاميرون نوري على الإسباني روبرتو باوتيستا 6-4 و6-3، والأرجنتيني توماس إتشيفيري على الأميركي براندون ناكاشيما 3-6 و7-6 و6-4.