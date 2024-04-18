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الرياضة

«الأبيض الشاب» يخسر ضربة البداية أمام عُمان في «الخليجية»

محمد هزام الظاهري
19 ابريل 2024 01:31

دبي (الاتحاد)

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خسر منتخب الشباب مباراته الافتتاحية في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، أمام نظيره العُماني 1-2، وذلك خلال المواجهة التي أقيمت على استاد آل نهيان في أبوظبي. وحصد منتخب عُمان أول ثلاث نقاط في رصيده، فيما بقي منتخب الإمارات من دون رصيد.
افتتح منتخب عُمان التسجيل عن طريق أسامة عبد الخالق المعمري بالدقيقة 70، وعزز البديل إبراهيم التميمي التقدم لـ «الأحمر» بهدف في الدقيقة 83، وقلص منتخب الإمارات الفارق بهدف في الدقيقة 89 عن طريق محمد بطي.
أما في المباراة الثانية، ففاز منتخب الكويت على نظيره البحريني 1-0، ليحصد بذلك «الأزرق الشاب» أول ثلاث نقاط في رصيده، ويتساوى مع منتخب سلطنة عُمان الذي حقق الفوز بدوره على منتخب الإمارات 2-1. ويدين المنتخب الكويتي بفوزه إلى الهدف الذي سجله المدافع حمد علي السعيد في الدقيقة 55.
وأكد محمد هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم، أن انطلاقة أولى المباريات، والتي جمعت المنتخبين الإماراتي وشقيقه العُماني، جاءت قوية من الطرفين، معتبراً أنها فرصة مميزة من أجل احتكاك اللاعبين الناشئين، استعداداً للمراحل المقبلة.
وأضاف: «نأمل أن تتواصل المنافسة بقوتها وإثارتها في مختلف المباريات، لإبراز الوجوه الخليجية الناشئة، لتكون داعماً لبقية المنتخبات الوطنية الأخرى في السنوات القادمة، في ظل الاهتمام الذي تحظى به هذه المنتخبات الواعدة».
وتوجه بن هزام بالشكر إلى اللجنة المنظمة للدورة، مؤكداً أنها نجحت في إظهار الصورة المشرفة للرياضة الإماراتية، وقدرتها على تنظيم أكبر وأهم الأحداث الرياضية على المستويات كافة.
وتابع: «ننتظر ظهور المزيد من المواهب الخليجية الجديدة، خلال الأيام المقبلة، سواء في كرة القدم، أم في الألعاب الأخرى، وذلك مع ارتفاع وتيرة المنافسات بمختلف الألعاب».

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