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الرياضة

فارس المطوع: الانطلاقة الناجحة لـ«خليجية الشباب» تعكس جهود التنظيم

فارس المطوع
19 ابريل 2024 01:31

دبي (الاتحاد)

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تقدم فارس المطوع، أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، بالشكر إلى فرق العمل في اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية للشباب، على الجهود التي عكست التكاتف والتكامل في العمل، لتقديم هذه الانطلاقة المميزة في الألعاب الرياضية، حيث شهد إقامة منافسات في مسابقة كرة القدم، والشراع في أبوظبي، والتايكواندو في أبوظبي.
وثمن المطوع، الذي شهد مباراة الكويت والبحرين، ضمن الجولة الأولى لمسابقة كرة القدم، بحضور أمل بوشلاخ، وإبراهيم العسم عضوي اللجنة الأولمبية الوطنية، عضوي اللجنة المنظمة للدورة، جهود اتحاد كرة القدم، برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، على توفيره سبل النجاح كافة لإقامة المباريات، وفق أعلى مستويات التنظيم والمعايير المطبقة في المباريات الرسمية، ما يمنح اللاعبين المشاركين فرصة عيش أجواء المنافسات الكبيرة، واكتساب الخبرة التي تساهم في صقل موهبتهم على المدى الطويل.
وشكر المطوع، مجلس أبوظبي الرياضي على جهوده الكبيرة، كما عبّر عن تقديره لنادي الوحدة، الذي سخر الإمكانات كافة في خدمة هذا الحدث، من تهيئة استاد آل نهيان، وغيرها من المرافق والجوانب اللوجستية، ما يترجم رؤية قيادته في دعم المبادرات الوطنية، والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع وأبنائه.
وتمنى المطوع، التوفيق للمنتخبات المشاركة في مسابقة كرة القدم، وأن تكون الروح الرياضية هي السمة السائدة، كما تابعنا في الجولة الأولى، حيث ساد فيها التنافس والمستويات الفنية المبشرة للمستقبل.
كما خص المطوع بالشكر، مجموعة الفجيرة، بقيادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، رئيس اتحاد التايكواندو، التي نجحت في تذليل الظروف الطارئة كافة، من أجل نجاح إقامة المنافسات هناك، بالنظر للظروف الجوية التي مرت بها الدولة، مع تساقط أمطار الخير، حيث كان التنظيم باحترافية ودقة عاليتين بشهادة جميع المشاركين.

فارس المطوع
اللجنة الأولمبية الوطنية
اللجنة الأولمبية
خليجية الشباب
دورة الألعاب الخليجية
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