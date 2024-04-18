«الرئاسة».. تألق وإبداع بـ«رموز الإيذاع» في «ختامي الوثبة»

عبدالله عامر (الوثبة)

واصلت هجن الرئاسة تألقها في المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2024»، الذي يقام على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأضافت الرمز الثالث إلى رصيدها خلال النسخة الحالية من المهرجان. ونجحت مؤسسة هجن الرئاسة في التتويج بكأس الأبكار المفتوح في سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن المنافسات التي أقيمت أمس الخميس، بعاصمة ميادين الهجن في الوثبة بأبوظبي، في المواجهة الثانية للمؤسسات الكبرى في ثامن أيام المهرجان.

حضر المنافسات، معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، إلى جانب جمع كبير من محبي وعشاق رياضة الهجن.

واستطاعت هجن الرئاسة حصد الناموس في نصف عدد الأشواط، التي أقيمت في الفترة المسائية لسن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، لمسافة 6 كلم بالميدان الجنوبي، وحلقت بلقب أربعة أشواط من أصل ثمانية، أبرزها الرمز في الشوط الرئيس الأول.

وجاء تفوق هجن الرئاسة، بعد فوز «ريماس» بإشراف المضمر سلطان محمد الوهيبي بكأس الإيذاع الأبكار المفتوح، حيث تمكنت من حسم الشوط لصالحها، مسجلة أفضل توقيت زمني بـ 8:45:09 دقيقة، بعد منافسة قوية مع «الظبي» لهجن الشيحانية بقيادة المضمر جابر بن فاران المري، التي جاءت بفارق جزء واحد من الثانية عن «ريماس»، بينما جاءت «شواهين» لهجن الرئاسة بإشراف المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري في المركز الثالث.

وأهدى الجعود «البصير» بإشراف المضمر جابر بن فاران المري، هجن الشيحانية، بندقية الجعدان في الشوط المفتوح لسن الإيذاع، حيث سيطر على مجريات الشوط في الـ 200 متر الأخيرة، وأنهى مسافة الشوط في 8:47:05 دقيقة، واحتل «شاهين» لهجن الرئاسة مع المضمر سلطان محمد الوهيبي المركز الثاني بتوقيت 8:52:08 دقيقة، وفي المركز الثالث جاء «شاهين» لهجن الرئاسة مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري.

وتوج الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان الفائزين بالرموز عقب منافسات سن الإيذاع.

وأسفرت نتائج بقية أشواط الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ منافسة شديدة من أجل حصد الناموس، حيث تصدرت «شواهين» لهجن الرئاسة بإشراف المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري الشوط الثالث، وقطعت مسافة الشوط في زمن قدره 8:57:05 دقيقة، وأهدى «الميزان» بإشراف المضمر ناصر الشهواني هجن إنتاج أم الزبار ناموس الشوط الرابع للجعدان مسجلاً زمناً قدره 8:54:04 دقيقة.

وشهد الشوط الخامس فوز «مطيلة» لهجن الشيحانية بإشراف المضمر جار الله عقيل، وقطع مسافة الشوط في 9:00:07 دقيقة، وعادت هجن الرئاسة إلى السيطرة على الشوطين السادس والسابع عن طريق «ملهم» مع المضمر سعيد مظفر العامري و«شواهين» مع المضمر محمد عتيق زيتون المهيري.

واختتمت أشواط الفترة المسائية بفوز «النويعس» لهجن الشيحانية بإشراف المضمر محمد خالد العطية بناموس الشوط الثامن والأخير، حيث أنهى مسافة الشوط في توقيت زمني قدره 9:11:08 دقيقة. وتتواصل، اليوم، منافسات المهرجان، حيث تقام منافسات سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل، والتي كان مقرراً إقامتها يوم الثلاثاء الماضي، وتم تأجيلها من قبل اللجنة المنظمة بسبب الأحوال الجوية، إذ تتصدر أشواط الفترة المسائية المنافسات على 8 رموز، بينما يشهد يوم غدٍ السبت إقامة السباق التراثي على مدار 12 شوطاً.

منافسة قوية في «الأشواط الصباحية»

شهدت منافسات الفترة الصباحية لسن «الإيذاع» لمسافة 6 كم، منافسات قوية بين الشعارات الكبرى، وحلقت «غلا» لهجن الشيحانية مع المضمر سالم بن فاران المري، على لقب الشوط الأول «أبكار محليات»، وواصل شعار الشيحانية التميز، وحصل «مرموق» مع المضمر جابر بن سالم بن فاران المري، على المركز الأول الشوط الثاني «الجعدان»، وكانت «شعلة» لنفس الشعار، والمضمر سالم بن فاران المري نجمة الشوط الثالث «أبكار محليات»، أعقبه فوز «مسيان» لنفس الشعار مع المضمر جارالله محمد بن عقيل.

وتواصلت انتصارات الشيحانية مع «نوايا» والمضمر جابر سالم بن جابر بن فاران المري، وفي الشوط الرابع «أبكار محليات»، وعادت هجن الشيحانية لتواصل سيطرتها في الشوط السادس مع «ملاذ»، والمضمر جابر سالم بن فاران المري.

ودخلت هجن الرئاسة على الخط بفوز «شاهين» مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، في الشوط السابع، وتصدرت «ماثوقة» لهجن الشيحانية مع المضمر جابر سالم بن فاران المري، الشوط الثامن، وأهدى نفس المضمر الفوز للشيحانية مع «مسيرة» في الشوط التاسع، وواصل الفوز في الشوط العاشر مع «واضح».

وحصلت هجن العاصفة على أول فوز مع «الشاهينية» مع المضمر غياث الهلالي في الشوط 11، وعادت هجن الرئاسة لتحصل على فوزها الثاني مع «شواهين» مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، في الشوط 12، وواصل شعار مؤسسة الرئاسة تألقه وحصد الفوز مع «مصرح» والمضمر سلطان بن محمد سالم الوهيبي، في الشوط 13، وعادت هجن الشيحانية لتنال ناموس الشوط 14 مع «سيوف» والمضمر سالم بن فاران المري.

وحصلت هجن العاصفة على ناموس الشوط 15 مع «الشاهينية» والمضمر غياث الهلالي، وأهدى «عجلان» هجن أم الزبار مع المضمر ناصر حمد بن مسفر الشهواني ناموس الشوط 16، وعادت هجن الرئاسة لحصد الناموس مع «المسك» والمضمر سعيد مظفر بن محمد العامري في الشوط 17، و«سيوف» مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، في الشوط 18، و«ميزة» مع نفس المضمر في ختام أشواط الصباحية.