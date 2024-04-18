أستون فيلا وفيورنتينا إلى نصف نهائي «كونفرنس ليج»

ليل (أ ف ب)



بلغ أستون فيلا الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي نصف نهائي «كونفرنس ليج» لكرة القدم، بفوز الأول على مضيفه ليل الفرنسي بركلات الترجيح 4-3 إياباً، بعد تعادلهما 3-3 في إجمالي المباراتين، والثاني على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي «المنقوص» 2-0 بعد التمديد.

وكان استون فيلا فاز على ليل 2-1 ذهاباً، ليرد الأجير الجميل في عقر داره بالنتيجة ذاتها، فيما انتهت مواجهة الذهاب بين فيورنتينا وبلزن بالتعادل السلبي.

في المباراة الأولى، فرض حارس أستون فيلا الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بطل مونديال قطر 2022 نفسه نجماً لركلات الترجيح بتصديه للركلتين الأولى والخامسة للجزائري نبيل بن طالب والبديل الإنجليزي أندري جوميز، فيما تصدى حارس ليل لوكاس شوفاليه لركلة البديل الجامايكي ليون بايلي.

وظل ليل ممسكاً ببطاقة التأهل إلى المربع الذهبي حتى الدقيقة 87، عندما سجل البولندي ماتي كاش هدف أستون فيلا، رداً على هدفي التركي يوسف يازجي (15) والقائد بنجامان أندريه (68).

وخاض أستون فيلا صاحب المركز الرابع في «البريميرليج» بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري المباراة منتشياً بفوزه المحلي على أرسنال الثاني 2-0، فيما خلد لاعبو ليل للراحة الأسبوع الماضي تحضيراً لاستحقاقهم القاري.

وافتتح ليل التسجيل بعد عرضية زاحفة من السويدي جابريال جودموندسون داخل المنطقة تابعها يازجي بقدمه اليسرى تسديدة على يمين الحارس مارتينيس (15).

وهو الهدف الخامس لليازجي هذا الموسم في «كونفرنس ليج»، والـ 12 في المسابقات الأوروبية بقميص ليل.

وأنقذ مارتينيز فريقه من هدفٍ ثانِ، بعدما تصدى بوجهه لرأسية القائد أندريه داخل الأمتار الستة (25).

وتلقى أستون فيلا ضربة معنوية بإصابة لاعب وسطه الإيطالي نيكولو زانيولو ليحل المهاجم مورجان رودجرز بدلاً منه في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، ضاعف ليل النتيجة برأسية أندريه، بعد ركلة ركنية من الإيسلندي هاكون هارالدسون (68)، في أوّل أهدافه الأوروبية هذا الموسم.

وأجرى إيمري تغييرات عدة بهدف ضخ دماء جديدة في تشكيلته، في حين سدد المدافع كاش كرة صاروخية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس شوفاليه (82)، ليعود الأخير ويصطدم بزميله الجزائري نبيل بن طالب عند محاولته الارتقاء لالتقاط الكرة التي سقطت منه وعادت إلى كاش سددها قوية في المرمى الخالي (87).

وفي الشوط الأول الإضافي، تألق شوفاليه بتصديه بداية لتسديدة البديل الجامايكي ليون بايلي لتعود الكرة إلى البرازيلي دوجلاس لويس الذي تابعها رأسية وصدها الحارس الفرنسي (100)، لينتهي الشوط الإضافي الثاني من دون تبدل النتيجة.

وفي الثانية، استغل فيورنتينا النقص العددي في صفوف ضيفه بلزن، بعد طرد لاعب وسطه البرازيلي كادو إثر خطأ على مواطنه دودو عند حافة منطقة الجزاء عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد «الفار» في الدقيقة 67.

وانتظر فيورنتينا الشوط الإضافي الأول لافتتاح التسجيل عبر الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس بعد ركنية نفذها كريستيانو بيراجي وفشل دفاع بلزن في التعامل معها (92).

وحسم «لا فيولا» النتيجة بالهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة قادها الفرنسي جوناثان إكونيه ومرر الكرة إلى بيراجي المنفرد بالحارس (108).