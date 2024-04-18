«الإمارات لقفز الحواجز» تنطلق في بوذيب اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات بطولة الإمارات لقفز الحواجز 2024 بصالة سلطان بن زايد الكبرى في أكاديمية بوذيب للفروسية بمنطقة الختم في أبوظبي، وتقام منافسات البطولة، التي تشتمل على 23 شوطاً على مدى ثلاثة أيام تبدأ اليوم وتختتم الأحد المقبل، بعد تعديل توقيتها في برنامج موسم القفز، ويشرف على البطولة اتحاد الفروسية والسباق، ورصدت للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة فيها جوائز مالية مجموعها 715 ألف درهم.

ويتنافس في البطولة فرسان وفارسات قفز الحواجز من جميع الفئات، وخيول القفز الصغيرة عمر (5 ـ 6 ـ 7) سنوات، ومنافسة بطولة كأس الاتحاد، ويتم ترحيل نتائج كل فئة إلى يومها الختامي، وتتويج الفائزين بالألقاب، وتقام منافساتها بمواصفات الجولة الواحدة والجولتين، ويتراوح ارتفاع حواجزها من 105 سم للفرسان من فئة المبتدئين، وحتى الارتفاع 145 سم لفرسان المستوى الأول المتنافسين على لقب البطولة، وجوائزها 300 ألف درهم.