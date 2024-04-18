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الرياضة

«الأبيض الأولمبي» يواجه «الساموراي» بطموح «التعويض»

«الأبيض الأولمبي» يواجه «الساموراي» بطموح «التعويض»
19 ابريل 2024 01:31

معتصم عبدالله (دبي)

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يتطلع منتخبنا الوطني الأولمبي إلى التمسك بآمال المنافسة، عندما يواجه اليابان في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة الصين مع كوريا الجنوبية، على استاد عبدالله بن خليفة.
وتتصدر اليابان وكوريا الجنوبية المجموعة، برصيد 3 نقاط، في حين لا يزال رصيد «الأبيض الأولمبي» والصين خالياً من النقاط، وشهدت الجولة الأولى يوم الثلاثاء الماضي فوز كوريا على منتخبنا 1-0، واليابان على الصين 1-0.
وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة، يوم الاثنين المقبل، حيث يلتقي منتخبنا مع الصين، واليابان مع كوريا، ويتأهل أول منتخبين من المجموعة إلى ربع النهائي. ويعول «الأبيض الأولمبي» على اكتمال صفوفه، بعد التحاق لاعب شباب الأهلي حارب عبدالله بالمنتخب مؤخراً، في الوقت الذي يفقد فيه «الساموراي» جهود المدافع ريويا نيشيو الذي تعرض للطرد في المباراة الأولى أمام الصين.
ويطمح منتخبنا إلى استعادة التوازن، من أجل تعويض خسارة المباراة الأولى، حيث يأمل المدرب مارسيلو برولي، في أن يظهر «الأبيض الأولمبي» بصورة أفضل أمام اليابان، وقال برولي: «أغلقنا صفحة المباراة الأولى، ونستعد للقاء الثاني أمام اليابان، حيث نحاول تحديد نقاط القوة والضعف لدى المنافس، ونحاول استغلال نقاط الضعف لديه».

الأبيض الأولمبي
المنتخب الأولمبي
المنتخب الياباني
كأس آسيا تحت 23 عاماً
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