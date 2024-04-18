هزاع بن زايد يوجِّه بتوفير 3 طائرات لنقل جماهير العين إلى السعودية

العين (وام)

وجَّه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، بتوفير 3 طائرات خاصة لجماهير نادي العين لمساندة الفريق في مباراته أمام شقيقه الهلال السعودي، الثلاثاء المقبل، بالعاصمة السعودية الرياض، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، عن شكره وتقديره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، على الرعاية الدائمة للنادي، من أجل تحقيق طموحاته في التمثيل المشرف لكرة القدم الإماراتية في البطولة الآسيوية.

ووجَّه رئيس اللجنة التنفيذية، شركة نادي العين للاستثمار، بالعمل على تجهيز الترتيبات اللازمة، لتنظيم رحلات الطيران الخاصة بجماهير نادي العين إلى الرياض، والتنسيق مع نادي الهلال السعودي لتوفير التذاكر المخصصة لجماهير النادي والبدء في إجراءات تسجيل الراغبين في السفر عن طريق مكتب شؤون الجماهير.

وأبدى الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، ثقته باستعدادات لاعبي الفريق، قائلاً: «إن جميع أعضاء الفريق مستعدون جيداً لهذه المرحلة من المسابقة الأقوى للأندية الأبطال على مستوى القارة الآسيوية، وثقتنا كبيرة في الفريق لمتابعة نتائجه المشرفة بدوري الأبطال».

وأضاف: «جماهير النادي والجماهير الإماراتية صنعوا الفارق، بالتشجيع المتواصل والإيجابي في المباراة، كما أن تعامل فرق العمل الاحترافي بالنادي في التنظيم المتميز للمباراة، بعد ساعات من ظروف الأحوال الجوية، يستحق التقدير الذي حظيت به من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم».

كما أشاد رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، بالجهود المخلصة للمنظومة الرياضية بالدولة من المؤسسات الرياضية، ممثلة في اتحاد الكرة، ورابطة المحترفين، والأندية الرياضية، ووسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، في توفير كل الدعم للعين في مسيرته الناجحة.