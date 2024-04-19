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الرياضة

كلوب: «وداع المصلحة»!

كلوب: «وداع المصلحة»!
19 ابريل 2024 12:18

 
ليفربول (رويترز)

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قال يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، إن خروج فريقه من دور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم، يمكن أن يساعده على التركيز على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.
وفي ملعبه، خسر ليفربول 3-صفر أمام أتالانتا ذهاباً، لكنه فاز 1-صفر بفضل هدف من ركلة جزاء، حمل توقيع محمد صلاح في إيطاليا، ولكن فريق كلوب ودع البطولة خاسراً 3-1 في النتيجة الإجمالية لمباراتي الذهاب والإياب.
وقال كلوب للصحفيين، «أشعر بخيبة أمل، لأننا لم نتأهل إلى نصف النهائي، لكني لا أشعر بالإحباط ولست غاضباً، الآن يمكننا التركيز على الدوري الإنجليزي، وهذا ما سنقوم به».
وأضاف المدرب الألماني المخضرم «أمامنا بضعة أيام للتعافي قبل مواجهة فولهام التي لن تكون سهلة، لكننا نبذل كل جهد مستطاع، وهذه البطولة التي نركز عليها الآن».
ويتساوى ليفربول الثالث في الترتيب في رصيد النقاط مع أرسنال الثاني، ولكل منهما 71 نقطة، لكن فريق كلوب يتخلف بفارق الأهداف، بينما جمع مانشستر سيتي حامل اللقب، وصاحب الصدارة 73 نقطة.
ورداً على سؤال حول أداء محمد صلاح مؤخراً، قال كلوب إنه لا يشعر بأي قلق حيال مستوى أداء اللاعب المصري.
وأردف كلوب قوله، «تنفيذ ركلة الجزاء كان أكثر من رائع، ركلة رائعة، وبعد ذلك الفرصة الثانية التي من الواضح أنه لم يحالفه الحظ فيها، لكنها ليست أول مرة يهدر فيها فرصة من هذا القبيل، ولا أشعر بالقلق حيال جانب بعينه، هذا ما يفعله المهاجمون، هذا ما يحدث للمهاجمين، هذا هو الحال».

يوروبا ليج
الدوري الإنجليزي
ليفربول
أتالانتا
يورجين كلوب
محمد صلاح
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