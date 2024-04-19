ريال مدريد.. «النبأ السعيد»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد مباراة «ماراثونية» أمام مانشستر سيتي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، انتهت بفوز ريال مدريد بركلات الترجيح 4-3، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة، والشوطان الإضافيان بالتعادل 1-1، تحولت أنظار «المدريديين» نحو مباراة قمة أخرى، ولكن في الدوري الإسباني «الليجا»، حيث يواجه «الميرنجي» على ملعبه «السانتياجو برنابيو» غريمه التقليدي برشلونة في «كلاسيكو الأرض»، على أمل توسيع فارق النقاط بينهما، والقضاء على آمال «البارسا» الضعيفة في الفوز بـ «الليجا» هذا الموسم.

وكشفت صحيفة «ماركا» النقاب عن أن الجهاز الفني لـ «الريال» بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تلقى نبأ سعيداً، إذ ثُبت أن الظهير الإسباني داني كارباخال، والجناح البرازيلي فينسيوس جونيور، اللذين تم تغييرهما خلال مباراة «السيتي»، لم يتعرضا للإصابة، وإن كل ما في الأمر إنهما كانا يعانيان إجهاداً عضلياً و«نفاد طاقة»، بعد المجهود الكبير الذي بذله كل منهما خلال المباراة.

وقالت الصحيفة، إن النجمين جاهزان للمشاركة في «كلاسيكو الأرض» الأحد أمام برشلونة، لتصبح صفوف «البلانكوس» مكتملة وجاهزة لهذه «الموقعة»، حيث لا توجد إصابات بين لاعبي الفريق، باستثناء الحارس العملاق تيبو كورتوا، وقلب الدفاع ديفيد ألابا، اللذين يغيبان منذ بداية الموسم، بسبب جراحة الرباط الصليبي التي أجراها كل منهما، بينما عاد البرازيلي إيدر ميليتاو إلى المشاركة في المباريات، وتمت تجربته خلال دقائق من مباراة «السيتي».

وتابعت الصحيفة قائلة، إن هذه «الجاهزية» قد تسمح للريال بإنهاء السباق على اللقب مبكراً، وتحديداً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

جدير بالذكر أن مباراة الدور الأول بين الفريقين، والتي أقيمت 28 أكتوبر الماضي في الجولة 11،على ملعب «مونتجويك» الأولمبي معقل «البلاوجرانا»، انتهت بفوز «الريال» 2-1.