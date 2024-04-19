«العميد» يستعيد «الأمل» في دوري السلة بالفوز على «الفرسان»



علي معالي (دبي)



استعاد النصر «الأمل» من جديد في المنافسة على لقب دوري الرجال للسلة، بالفوز على شباب الأهلي 76-72 في المباراة الثالثة من «السلسلة الخمس» للنهائي، وشهدت تألق «العميد» من البداية إلى النهاية على صالته بدبي، لتصبح نتيجة المواجهات بين الفريقين 2- 1 لمصلحة «الفرسان»، الذي كان على بُعد خطوة من إعلان نفسه بطلاً للدوري للمرة الرابعة على التوالي، والـ 15 في تاريخه.

وشهدت المباراتان السابقتان تقدم «الفرسان» 99- 98، و94- 80، لتأتي الثالثة لمصلحة النصر بفارق 4 نقاط، ويعد «الربع الأول» مفتاح تفوق «الأزرق» الذي تقدم خلاله 35- 14، ورغم عودة «الفرسان» في الأرباع الثلاثة المتبقية 21- 17، 19- 16، 18- 8، إلا أن ذلك لم يمنحه النتيجة النهائية، وبات النصر مطالباً بالفوز في المباراتين المقبلتين 22 و25 أبريل الجاري، لحصد اللقب الأول في تاريخه، ولكن إذا نجح شباب الأهلي في الفوز في الجولة المقبلة يوم الاثنين، يتم حسم البطولة لمصلحته، حيث إن النتيجة حينها تصبح 3-1.

أجاد حسام الوكيل مدرب النصر في خطته وتوجيه لاعبيه في المباراة، خاصة في الربع الأول بالضغط القوي والهجوم السريع والدفاع القوي تحت السلة، والمتابعات القوية لجميع لاعبي الفريق في كل أرجاء الملعب، وهو ما جعل المنافس يفقد العديد من النقاط، ونجح الوكيل من إيقاف عناصر خطورة «الفرسان»، والمتمثلة في قيس عمر والأميركي نيكولاس مينيراث ومواطنه لويس، لذلك جاءت نسبة تسجيل الثلاثي في الشوط الأول ضعيفة تماماً.

ونجح المخضرم صالح سلطان في قيادة النصر بمستوى متميز للغاية طوال المباراة، حيث سجل 13 نقطة، وكانت أعلى نسبة تهديف من نصيب الأميركي مارفيل هاريس «23 نقطة»، والجزائري محمد حرات «20 نقطة»، وفي الربع الرابع لم يكن هاريس في مستواه، وكاد «العميد» يفقد التقدم والمباراة، ولكن بقية اللاعبين خاصة صالح سلطان وحسن عبدالله وحمد حيدر وفيصل محمد ومامادو ندياي نجحوا في الصمود حتى انتهت المباراة لمصلحتهم.

وتمت الاستعانة بحكام أجانب أحدهما من لبنان وهو رباح نجم، والآخر العراقي أحمد الشويلي، ومعهما حمزة عباس، وراقب المباراة الدولي قاسم دعدوش.