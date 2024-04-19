«الفروسية» يطلق برنامج تعزيز وتطوير فرسان «الترويض»



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق السبت البطولة الدولية لرياضة الترويض «الدريساج»، والتي تقام لمدة يومين في منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي، وأطلق اتحاد الفروسية والسباق، ضمن البطولة للمرة الأولى برنامجاً يهدف إلى تعزيز نمو وتطوير فرسان الترويض الإماراتيين، بالتعاون مع مشروعي الاتحاد الدولي، وتمثل المبادرة خطوة ضمن الجهد المستمر في تقدم رياضة الترويض بالدولة.

وقدم اتحاد الفروسية والسباق برنامجاً خاصاً مصمماً للفرسان الإماراتيين، يوفر لهم الفرصة لدخول أجواء البطولة الدولية التي تقام مرة كل عام، والتفاعل مع أحداثها، حيث يتقدم الفرسان لاستعراض مهاراتهم، من خلال اختبار المنافسة الكاملة في اليوم الافتتاحي للبرنامج، وتتاح المشاركة لعشرة فرسان، تم اختيارهم بعناية، لتمثيل مجموعة متنوعة من الأعمار والمستويات، حيث يتمكنون من عرض مواهبهم أمام لجنة تحكيم من الاتحاد الدولي.

ويتضمن اليوم الثاني من البرنامج سلسلة من الجلسات التوجيهية التي تهدف إلى فهم المشاركين للرياضة وتفاصيلها، وتستعرض فيها فارسة رياضة الترويض الدولية القطرية وجدان المالكي، مقدمة حول برنامج الاتحاد الدولي، كما تقدم نظرة شاملة على أهدافه وأهميته، وتقوم إيرينا ماكنامي الحكم الدولية من فئة الخمس نجوم بتحليل مفصل لأداء الفرسان، مسلطة الضوء على نقاط القوة والتحديات التي تم التعرف عليها من قبل المجموعة، كما يشارك الحاضرون في جلسات تحليل تجرى بشكل خاص لمراجعة وتحليل الاختبارات المسجلة، تحت إشراف مرشدين متخصصين.

وأشاد علي الكعبي، رئيس لجنة الترويض باتحاد الفروسية والسباق، بالبرنامج، مشيراً إلى أنه يشكل إضافة نوعية لرياضة ومنافسات ترويض الخيول، والتي تحظى بإقبال كبير من الفرسان من مختلف إسطبلات الدول.

وأضاف: البرنامج يأتي لتأكيد التزام الاتحاد بتنمية مواهب الفروسية المحلية، وتعزيز التميز في الترويض خاصة، وكافة رياضات الفروسية، من خلال توفير الوصول إلى التدريب على مستوى عالمي، وتعريف الفرسان الإماراتيين بالقوانين والمعايير الدولية، كما يهدف إلى فتح الطريق أمام جيل جديد من الرياضيين المتميزين في تلك الرياضة النبيلة.