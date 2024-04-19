الحبتور: جهود الأندية وراء نجاح موسم البولو

رضا سليم (دبي)



أقام نادي الحبتور للبولو والفروسية حفله السنوي الختامي للموسم، بحضور محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد البولو، رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، ورعاة أنشطة الموسم والفائزين بالبطولات والألقاب من ممارسي البولو والفروسية «قفز الحواجز والترويض ومدرسة ركوب الخيل»، وجاء الحفل معبراً عن المكاسب والنجاحات هذا الموسم.

وأكد محمد الحبتور أن نادي الحبتور للبولو والفروسية، اعتاد أن يحتفي بشركاء النجاح الذين أسهموا في إنجاح الأنشطة من رعاة وأندية، إلى جانب فريق الدعم اللوجستي الذي بذل جهوداً كبيرة طوال الموسم.

ووجه الحبتور الشكر إلى أندية الدولة وأسرة البولو بالإمارات، مهنئاً الجميع بنجاح الموسم، معرباً عن أمله في أن يشهد الموسم المقبل نجاحاً مضاعفاً، بفضل تضافر الجهود، سعياً لتطوير اللعبة، ووصولاً إلى المشاركة الإيجابية في كأس العالم التي حظيت الإمارات باستضافتها عام 2026، كما وجه الشكر إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي عنتوت لسباق الخيل والبولو، وإلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قائدة ومؤسس فريق الإمارات للبولو، وإلى كل من أسهم في دعم وإنجاح بطولات البولو بأندية الدولة كافة.

وقال الحبتور: «نتطلع إلى إيجاد قاعدة عريضة من اللاعبين المواطنين، تسهم في بلوغ طموحات الاتحاد ومحبي وعشاق البولو، وتعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قياداتنا لرياضة الإمارات عامة وللبولو بوجه خاص، مؤكداً أن اتحاد البولو أصبح أكثر تفاؤلاً في تحقيق استراتيجيته التي تهدف إلى تطوير اللعبة، ورفع اسم وعلم دولتنا الغالية خفاقاً في جميع المحافل الدولية.

وشمل التكريم 130 شخصاً يمثلون 27 فئة، حيث نال فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، جائزة أفضل الفرق تنظيماً، ونال الحبتور بجائزة أفضل فريق هذا الموسم، بعدما فاز بكأس دبي الفضية، وبطولة اليوم الوطني، وبطولة الماسترز 2024 ونال ذئاب دبي جائزة تقديرية خاصة لمشاركته الإيجابية في نشاط الموسم الحالي، وحصلت «بنتلي الإمارات» على جائزة المساهمة الأكثر تميزاً في الرعاية، ونال «أيه إتش» جائزة أفضل إسطبل.

وحصلت الشيخة عليا آل مكتوم على جائزة «تقدير الأعضاء»، لمشاركتها الفعالة، ونال فريق زيدان السعودي جائزة «ولاء الأعضاء»، واللاعبة بيترا ستانكو جائزة أفضل عنصر نسائي في الموسم، وبيللا نيكوفا من أكاديمية النادي جائزة أفضل لاعبة شابة، وخلف الحبتور، جائزة أفضل لاعب مبتدئ، وحبتور الحبتور، جائزة الأكثر مشاركة، وطارق الحبتور جائزة أفضل لاعب خليجي وريتشي بهانسالي جائزة أفضل لاعب صاحب أقل هانديكاب، ورومين جيراردين جائزة أفضل لاعب صاعد، ودانييل سليمان جائزة التفوق، وجوي كيم جائزة الأكاديمية، وأرابيا براملي جائزة مدرسة ركوب الخيل، ومهرة القاسمي على جائزة الانتماء لمدرسة ركوب الخيل، وزارا نواب على جائزة أفضل مبتدئة في مدرسة ركوب الخيل.