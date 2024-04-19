«قفز الحواجز» يخوض 4 بطولات في إيطاليا



روما (وام)



يستعد منتخب قفز الحواجز للمشاركة في 4 بطولات جديدة، خلال الفترة المقبلة، ضمن معسكره الحالي في إيطاليا، استعداداً لأولمبياد باريس 2024.

ويقام معسكر الإعداد للمنتخب في إيطاليا بدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، الرئيسة الأعلى لمجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

ويبدأ المنتخب الاستحقاقات المقبلة ببطولة الأمم في «جورلا مينور» فئة الثلاث نجوم من 25 إلى 28 أبريل الحالي، تليها بطولة «مونتي فالكو» فئة الأربع نجوم من 1 إلى 5 مايو المقبل، ثم بطولة أخرى فئة الأربع نجوم في «مونتي فالكو» من 8 إلى 12 مايو، وصولاً إلى بطولة الأمم فئة الخمس نجوم، من 22 إلى 25 مايو في العاصمة الإيطالية روما.

وقال الفارس عبدالله المري: «إن المنافسات السابقة للمنتخب في بطولات إيطاليا الدولية لقفز الحواجز منذ بدء المعسكر الحالي تعد أفضل إعداد قبل الانتقال إلى الفعاليات القوية المرتقبة، بداية من الأسبوع المقبل، نظراً لقوة المنافسات في الميادين العشبية».

وأضاف: «بطولتا الأمم في إيطاليا في أبريل الحالي ومايو المقبل، محطة مهمة ضمن مراحل الإعداد المتدرج للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، ونضع في تقديرنا الاستفادة القصوى من هذه المنافسات، لما تمثله من قيمة فنية عالية للفرسان والخيل، خاصة في الميادين العشبية، ونتطلع إلى أفضل مرحلة من الاستعداد للحدث العالمي الكبير».