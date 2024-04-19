«سلة أميركا» تستعد لـ «أولمبياد باريس» في أبوظبي



واشنطن (الاتحاد)



يقيم منتخب أميركا للسلة معسكراً في أبوظبي، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، ويتخلله اللعب مع أستراليا وصربيا 15 و17 يوليو المقبل، على أرض «الاتحاد أرينا»، كما يلتقي صربيا وأستراليا 18 يوليو في أبوظبي أيضاً.

وكشفت أميركا عن تشكيلة المنتخب الذي يخوض «أولمبياد باريس» من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، وضمت 12 لاعباً، بمن فيهم كيفن دورانت البطل الأولمبي 3 مرات «فينيكس صنز»، وليبرون جيمس متصدر الهدافين التاريخيين في الدوري الأميركي للمحترفين «لوس أنجلوس ليكرز»، والذي يحمل اثنتين من الميداليات الذهبية الأولمبية.

كما تضم قائمة المنتخب بام أديبايو «ميامي هيت»، وديفين بوكر «فينيكس صنز»، وستيفن كاري «جولدن ستيت واريورز»، وأنتوني ديفيس «لوس أنجلوس ليكرز»، وأنتوني إدواردز «مينيسوتا تمبروولفز»، وجويل إمبييد «فيلادلفيا سفنتي سيكسرز»، وتايريس هاليبرتون «إنديانا بيسرز»، وجرو هوليدي «بوسطن سيلتيكس»، وكواهي ليونارد «لوس أنجلوس كليبرز»، وجايسون تيتوم «بوسطن سيلتيكس».

وتحفل مسيرة اللاعبين بـ 11 مشاركة في البطولات الأولمبية، و10 ميداليات ذهبية أولمبية، إلى جانب 3 ألقاب لكأس العالم لكرة السلة، ويسعى المنتخب للفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية الخامسة له على التوالي، والسابعة عشرة في تاريخه.

وبذلك يدخل المنتخب الأميركي البطولة مدعوماً بخبرات 12 من الأبطال المشاركين في مباريات كل النجوم، و3 لاعبين حائزين جائزة إم في بي، و6 من أبطال الدوري الأميركي لكرة السلة.

وقال جرانت هيل مدير المنتخب: يشرفني الإعلان عن تشكيلة المنتخب الأميركي لكرة السلة للرجال، وأشكر اللاعبين على التزامهم بتمثيل أميركا، ومن الرائع رؤية حماس اللاعبين للانضمام إلى تشكيلة المنتخب، وتحتضن الولايات المتحدة نخبة من أفضل لاعبي كرة السلة في العالم، ما زاد من صعوبة عملية الاختيار، ولكن في نهاية المطاف أصبح لدينا تشكيلة قوية».

وأضاف: «نتوقع أن تشهد دورة الألعاب الأولمبية مستوى عالياً من المنافسة، ولا سيما أنها تمثل أبرز فعالية رياضية عالمية على الإطلاق، ما يمنح منتخبنا فرصة إظهار مهاراته أمام العالم أجمع».