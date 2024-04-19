رغم الظروف المناخية .. استمرار 15 فعالية رياضية في دبي



دبي (وام)

لم تتأثر الأنشطة والفعاليات والبطولات الرياضية في دبي، بالظروف المناخية الاستثنائية التي تعرضت لها الإمارات على مدار الأيام الماضية، وواصلت هذه الفعاليات منافساتها في ظل وجود بنية تحتية ومنشآت رياضية قوية متكاملة جعلتها قبلة لاستقطاب كبرى البطولات والفعاليات الرياضية الدولية والعالمية.

وتشهد دبي حالياً تنظيم 15 فعالية رياضية دولية ومحلية تنافسية ومجتمعية متنوعة، خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، تأتي في مقدمتها منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024» التي تقام بمشاركة 3500 رياضي ورياضية من جميع دول الخليج، وتستضيف دبي منافسات ألعاب القوى للأصحاء ولأصحاب الهمم بنادي شرطة دبي، التي انطلقت بالفعل، علاوة على استضافة نادي النصر منافسات الكرة الطائرة بالدورة، واستضافة نادي شباب الأهلي منافسات كرة الطاولة، وكذلك منافسات الرياضات الإلكترونية والبلياردو.

وعلاوة على فعاليات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، تتضمن الأنشطة الرياضية في دبي، خلال الفترة الحالية، منافسات كأس دبي للبولو خاتمة سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية بـ«هانديكاب 6 جول» التي تقام في نادي ومنتجع الحبتور للبولو، كما تقام بطولة «كاراتيه كومبات 46»، الدوري الاحترافي الأول من نوعه، ويشارك فيه نخبة من أقوى الرياضيين في العالم.

وافتتحت اليوم، منافسات بطولة دبي المفتوحة الصيفية لأكاديميات كرة القدم، بمشاركة 7000 لاعب يمثلون 520 فريقاً. وتختتم يوم بعد غد تصفيات بطولة «ريد بل هاف كورت» لكرة السلة الثلاثية، ضمن سلسلة تصفيات ونهائيات وطنية تجمع لاعبي كرة الشارع أو الـ«ستريت بول»، في إطار منافسات لفرق ثلاثية (3 ضد 3) في كرة السلة.

وتنطلق، الأحد المقبل، أيضاً بطولة المصارعة الحرة في قاعة بولما في دبي فستيفال سيتي، بمشاركة أقوى المصارعين من مختلف دول العالم، من أبرزهم ماسون مادن وجوني إيفرز. وتتواصل منافسات بطولة هوكي الجليد على حلبة التزلج في صالة النصر ليجرلاند بنادي النصر، وتقام بطولة كأس «تحدي بيروتي للجمباز الإيقاعي» السبت والأحد في نادي شباب الأهلي، وبطولة «فايت نايت» للملاكمة في قاعة لا بيرل بمدينة الحبتور في دبي، وبطولة «دبي لألعاب القوى» في أكاديمية جيمس العالمية، ويستضيف مجمع حمدان بن محمد الرياضي بطولة «هاميلتون للسباحة».

وأكد مجلس دبي الرياضي استمرار جميع الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية والمحلية في مختلف مناطق دبي خلال الأيام الحالية، حيث تشهد الملاعب والصالات وساحات اللعب حضور الرياضيين والجمهور بشكل منتظم للمشاركة، ومتابعة المنافسات، وفق البرنامج الموضوع.

وقال ناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس: تابع الجميع الجهود الكبيرة التي بذلت من الجهات الحكومية والخاصة المتعاونة معها، للتعامل مع تحديات حالة الطقس، وقد نجحت تلك الجهود الكبيرة في تذليل العقبات في الكثير من المجالات، ولذلك فإن النشاط الرياضي استمر في مختلف مناطق دبي، وأعلنت الجهات المنظمة للبطولات، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، والاتحادات الرياضية عن تنظيم بطولات عديدة من بينها، مباراتان مهمتان جمعتا نادي النصر وضيفه فريق نادي شباب الأهلي، ضمن دوري المحترفين لكرة القدم، ونهائي دوري السلة.

وأضاف: شهدت دبي أيضاً، خلال هذه الفترة، تنظيم اتحاد الكرة والفيفا ورشة عمل قانونية عن مستجدات اللوائح الدولية، كما ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سباق السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، حيث يعد هذا جزءاً من فعاليات عديدة تقام في البر والبحر والصالات ومختلف مناطق دبي التي أثبتت للجميع كفاءتها في التعامل مع جميع التحديات.