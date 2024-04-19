الإمارات تجري مع العالم في «إكسبو دبي»



دبي (الاتحاد)



تشارك الإمارات ضمن 158 دولة في «النسخة 11» من السباق العالمي «أجنحة من أجل الحياة»، وهو حدث الجري الأضخم والأشمل على وجه الأرض، الذي يعود 5 مايو المقبل، وتحتضنه مدينة إكسبو دبي، بدعم من مجلس دبي الرياضي.

ويعتبر السباق الخيري الفريد من نوعه حدثاً استثنائياً، لأنه ينطلق في التوقيت نفسه في مختلف مدن العالم، وحظيت نسخة العام الماضي بمشاركة قياسية على الصعيد العالمي، مع 206 728 شخص من 192 جنسية، انطلقوا في السباق تحت شعار: «الجري من أجل الذين لا يستطيعون ذلك»، أما الهدف في العام فهو تجاوز الرقم القياسي.

وأعربت آمنة أبو الهول، المخرجة الإبداعية التنفيذية للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، عن سعادتها باستضافة السباق العالمي، وقالت «تعاون مدينة إكسبو دبي مع سباق وينجز فور لايف العالمي، هو بمثابة شهادة على قوة المجتمع والالتزام المشترك بقضية تعني حياة الناس في جميع أنحاء العالم، من أجل إيجاد علاج لإصابات النخاع الشوكي».

وقال يحيى الغساني لاعب منتخبنا الوطن: «المشاركة تعكس تعبيراً قوياً عن الوحدة والثبات في وجه الشدائد، أشعر بالقدرة على التغيير بمجرد إدراكي أنني أسهم في أبحاث النخاع الشوكي».

ولسباق «وينجز فور لايف» وقع كبير، إذ جمع أكثر 43.8 مليون يورو منذ إطلاقه عام 2014، وركض 1293716 شخصاً مسافة 11839989 كيلومتراً على امتداد سبع قارات، ما جعل من الحدث حركة عالمية، كذلك تم تمويل 276 مشروعاً.