«قدر» مارتينيز ومهمة «الريدز» المستحيلة و«ثلاثية» ليفركوزن!



عمرو عبيد (القاهرة)



«المهمة الإيطالية كانت ثقيلة وصعبة على ليفربول»، هكذا خرج غلاف صحيفة «إكسبريس» البريطانية، تعليقاً على إقصاء «الريدز» على يد أتالانتا الإيطالي، بعدما فشل الفريق الإنجليزي في تعويض نتيجة الذهاب «الثقيلة»، مكتفياً بفوز «شرفي» بهدف وحيد في الإياب، أما «الجارديان»، وقالت عبر غلافها إن ليفربول ووستهام غادرا «يوروبا ليج» رغم تسجيلهما مبكراً، في حين كتبت «ميرور» أن النجم المصري محمد صلاح أخفق مرة أخرى في إنقاذ مدربه كلوب، الذي عانى من أسوأ إقصاء له في البطولات الأوروبية مع ليفربول، ولم يتمكن من تحقيق «المهمة المُستحيلة»، ليخسر فرصة المنافسة على ثاني بطولات الموسم، ولم يبقَ له سوى 6 مباريات فقط تحت قيادة «الألماني»، أملاً في خطف لقب «البريميرليج» من بين «أنياب» مانشستر سيتي.



ورغم الإخفاق الإنجليزي الجديد في بطولة الدوري الأوروبي، إلا أن أغلب الصحف المحلية أشادت بالحارس الأرجنتيني، إيميليانو مارتينيز، بطل العالم، بعدما قاد أستون فيلا إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، للمرة الأولى في تاريخه القاري خلال أكثر من 40 عاماً، ووصفته أغلب الصحف بـ«البطل»، وهو ما عنونت به «تيليجراف» و«ديلي ميل» غلافيهما، وقالتا إن «قدر مارتينيز» يبدو مرتبطاً دائماً بـ«تحطيم قلوب الفرنسيين»، بعدما أنقذ «الأسود» أمام ليل في عقر داره عبر ركلات الترجيح «بالتخصص»، في حين تحدثت «ستار سبورت» و«تيليجراف» و«آي سبورت» عن «خدعة البطاقات» التي أفلت منها الحارس الأرجنتيني، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين، إحداهما خلال تنفيذ ركلات الترجيح بعد استفزاز معتاد للفرنسيين، وحسب القانون، فإن تلك الركلات تخرج عن إطار المباراة نفسها، ولهذا لم يحصل «إيمي» على بطاقة حمراء، ليُسكت الجماهير الفرنسية حسب تعبير الصحف الإنجليزية.



على الجانب الآخر، كانت الصحف الإيطالية في قمة سعادتها بعد النتائج الرائعة التي حققتها فرقها في «يوروبا ليج» و«الكونفرانس ليج» القاريين، حيث وصفت «لاجازيتا» أتالانتا بـ«الفريق العظيم»، بعد تخطيه عقبة ليفربول، كما كتبت «روما يصعد إلى القمة وميلان يهبط إلى القاع»، بعد تأهل «الذئاب» إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب «الشياطين»، وأشادت بنجاح فيورنتينا في دوري المؤتمر بعد تخطي عقبة فيكتوريا بلزن، إلا أنها حذرت من صعوبة مواجهة كلوب بروج المقبلة في نصف النهائي، أما «كورييري ديللو سبورت» فعنونت غلافها بقولها «الأبطال»، إشارة إلى نجاح روما المبهر أمام ميلان، ووصفت أتالانتا بـ«العملي» بعدما حصل ما يريده من ليفربول من دون عناء، كما بدت متفائلة بفيورنتينا الذي قالت إنه يرى «أثينا» من الآن، وهي العاصمة التي تستضيف المباراة النهائية في دوري المؤتمر الأوروبي.

صحيفة «ميرور» الإنجليزية عادت ووصفت باير ليفركوزن بـ«المخيف»، بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم بإدراكه التعادل المتأخر أمام وست هام، ليتأهل إلى نصف نهائي «يوروبا ليج»، وكتبت «بيلد» الألمانية أن ألونسو أنقذ «حلم الثلاثية» لفريقه رغم القلق الذي انتاب الجميع خلال مواجهة وست هام في إنجلترا، وقالت إن أداء «كتيبة ألونسو» كان باهتاً في الشوط الأول نظراً لصعوبة وتعقيد المباراة، إلا أن تماسك الفريق وصموده ساعداه على عدم استقبال الهدف الثاني، ومن ثم العودة إلى امتلاك الكرة والتعامل بقوة مع الثنائيات في الشوط الثاني، ليتعادل البطل الألماني ويواصل مسيرته المبهرة هذا الموسم.