«صراع المراكز» يتصدر سباق «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)

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يتصدر السباق على مراكز المقدمة واجهة «الجولة 28»، من «دوري الدرجة الأولى»، في غياب العروبة المتصدر، برصيد 64 نقطة من 25 مباراة، والذي بات على بُعد 4 نقاط فقط من إعلان عودته رسمياً إلى «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم المقبل 2024- 2025.

وتشهد انطلاق «الجولة 28» مساء السبت، إقامة ثلاث مباريات، تجمع الظفرة «المتراجع» إلى المركز السابع برصيد 37 نقطة، أمام ضيفه سيتي «قبل الأخير»، وله 8 نقاط، فيما يواجه جلف يونايتد «الخامس عشر» برصيد 22 نقطة التعاون «التاسع»، وله 33 نقطة على ملعب الأخير، ويستقبل مسافي «الثامن» برصيد 37 نقطة على ملعبه مصفوت «الرابع عشر»، وله 25 نقطة.

وتستكمل الجولة الأحد بأربع مباريات، تتصدرها «قمة» دبا الحصن «الوصيف»، وله 54 نقطة، أمام ضيفه الفجيرة «الرابع» برصيد 42 نقطة، ويحل دبا «الثالث» برصيد 49 نقطة ضيفاً على الحمرية «الثاني عشر»، وله 27 نقطة، فيما يحتضن استاد مدينة دبي الرياضية مواجهة جلف أف سي «الثالث عشر»، وله 26 نقطة، أمام يونايتد «الخامس»، وله 40 نقطة، ويلتقي في المباراة الرابعة الجزيرة الحمراء والذيد، ولكل 30 نقطة على ملعب الأول استاد سعود بن صقر القاسمي.

وتبقت 7 جولات، بما فيها الحالية لختام «المنافسة المثيرة» في «دوري الأولى» للموسم الحالي، والتي يُسدل الستار عليها بإقامة مباريات «الجولة 34» والأخيرة في 31 مايو المقبل، واقترب العروبة «المتصدر» بشكل كبير من حسم الصراع على بطاقة الصعود الأولى في الوقت الذي تجمع فيه المنافسة على البطاقة الثانية فرق دبا الحصن، دبا، الفجيرة، ويونايتد على التوالي.

مباريات السبت

جلف يونايتد – التعاون 17:55

مسافي – مصفوت 17:55

الظفرة – سيتي 18:05

مباريات الأحد

دبا الحصن – الفجيرة 17:55

الجزيرة الحمراء – الذيد 17:55

الحمرية – دبا 18:00

جلف أف سي – يونايتد 18:00

ترتيب الصدارة

1- العروبة 64 نقطة «25 مباراة»

2- دبا الحصن 54 نقطة «25 مباراة»

3- دبا 49 نقطة «25 مباراة»

4- الفجيرة 42 نقطة «26 مباراة»