السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات للدراجات» يشارك في «لييج باستون»

«الإمارات للدراجات» يشارك في «لييج باستون»
19 ابريل 2024 18:14

 
بروكسل (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: السلام الشامل سبيل خروج المنطقة من حالة عدم الاستقرار
حاكم الفجيرة يقدم واجب العزاء في وفاة حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم


يتوجه فريق الإمارات للدراجات الهوائية إلى سباق «لييج باستون»، ساعياً لحصد فوز متميز آخر، حيث يعود الدراج الشهير تادي بوجاتشار لقيادة زملائه، بعد أن بدأ موسم 2024 بنجاح.
ويهدف الفريق إلى اختتام مشاركته الرائعة في كلاسيكيات ربيع 2024، بانتصار كبير في بلجيكا. وتشكل تلال بلجيكا، المعروفة باسم «لا دوين»، أصعب التحديات لأولئك الذين يتمتعون بالشجاعة الكافية، نظراً لإقدامهم واندفاعهم للمخاطرة في سبيل تحقيق الفوز، والتي قد تكلف الدراج المندفع الخروج من المنافسة، ويشتهر سباق لييج باستون، بتلال صعبة للغاية، ومنافسات حافلة بالإثارة والدراما.
ويحرص بوجاتشار على التحلي بالتركيز والحذر لتحقيق أهدافه، خاصة أنه وصل إلى منصة التتويج فيه عام 2020، ثم تقدم بشكل أفضل، وفاز بالسباق في عام 2021.
ويتمتع بوجاتشار بمعرفة جيدة بسباقات اليوم الواحد القاسية، ويملك في رصيده انتصارات مميزة في هذا النوع على ضوء ما حققه في أمستل جولد وطواف فلاندرز وستراد بيانكي، وغيرها.
ويحظى بوجاتشار بدعم من مجموعة قوية في السباق يوم الأحد، مع دخول مارك هيرشي السباق بمستوى قوي، والدراج المخضرم دييجو أوليسي الذي يضيف خبرة قيمة إلى الفريق.
وقال بوجاتشار: «متحمس للغاية، وأنا على معرفة جيدة بمدى صعوبة الفوز بهذا السباق، حيث فزت بفارق بضعة سنتيمترات في عام 2021، وخسرت بفارق بضعة سنتيمترات في عام 2020، وفخور بأداء الفريق حتى الآن هذا الموسم، وعملنا بإخلاص معاً في ميلانو سان ريمو وسترادي بيانكي، ونحتاج إلى الوحدة والمرونة».
ويواجه «فريق الإمارات» تحدياً صعباً في بلجيكا، مع بطل العالم ماتيو فان دير بويل، الذي يتصدر حتى الآن سباقات الربيع، ويتطلع إلى إضافة فوز جديد إلى الفوزين المتميزين هذا الموسم في باريس روبيه وطواف فلاندرز.

 

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
تادي بوجاتشار
بلجيكا
آخر الأخبار
ماركينيوس يختار «المثل الأعلى»
الرياضة
ماركينيوس يختار «المثل الأعلى»
اليوم 11:20
«الصحة العالمية» توافق على لقاح ضد الكوليرا
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» توافق على لقاح ضد الكوليرا
اليوم 11:11
سواريز يترقب «المنافس المفضل»
الرياضة
سواريز يترقب «المنافس المفضل»
اليوم 11:00
افتتاح معرض بينالي البندقية للجمهور بتقديم جوائز الأسد الذهبي
الترفيه
افتتاح معرض بينالي البندقية للجمهور بتقديم جوائز الأسد الذهبي
اليوم 10:53
جوندوجان وأراوخو.. «الأزمة انتهت»!
الرياضة
جوندوجان وأراوخو.. «الأزمة انتهت»!
اليوم 10:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©