«الإمارات للدراجات» يشارك في «لييج باستون»



بروكسل (وام)



يتوجه فريق الإمارات للدراجات الهوائية إلى سباق «لييج باستون»، ساعياً لحصد فوز متميز آخر، حيث يعود الدراج الشهير تادي بوجاتشار لقيادة زملائه، بعد أن بدأ موسم 2024 بنجاح.

ويهدف الفريق إلى اختتام مشاركته الرائعة في كلاسيكيات ربيع 2024، بانتصار كبير في بلجيكا. وتشكل تلال بلجيكا، المعروفة باسم «لا دوين»، أصعب التحديات لأولئك الذين يتمتعون بالشجاعة الكافية، نظراً لإقدامهم واندفاعهم للمخاطرة في سبيل تحقيق الفوز، والتي قد تكلف الدراج المندفع الخروج من المنافسة، ويشتهر سباق لييج باستون، بتلال صعبة للغاية، ومنافسات حافلة بالإثارة والدراما.

ويحرص بوجاتشار على التحلي بالتركيز والحذر لتحقيق أهدافه، خاصة أنه وصل إلى منصة التتويج فيه عام 2020، ثم تقدم بشكل أفضل، وفاز بالسباق في عام 2021.

ويتمتع بوجاتشار بمعرفة جيدة بسباقات اليوم الواحد القاسية، ويملك في رصيده انتصارات مميزة في هذا النوع على ضوء ما حققه في أمستل جولد وطواف فلاندرز وستراد بيانكي، وغيرها.

ويحظى بوجاتشار بدعم من مجموعة قوية في السباق يوم الأحد، مع دخول مارك هيرشي السباق بمستوى قوي، والدراج المخضرم دييجو أوليسي الذي يضيف خبرة قيمة إلى الفريق.

وقال بوجاتشار: «متحمس للغاية، وأنا على معرفة جيدة بمدى صعوبة الفوز بهذا السباق، حيث فزت بفارق بضعة سنتيمترات في عام 2021، وخسرت بفارق بضعة سنتيمترات في عام 2020، وفخور بأداء الفريق حتى الآن هذا الموسم، وعملنا بإخلاص معاً في ميلانو سان ريمو وسترادي بيانكي، ونحتاج إلى الوحدة والمرونة».

ويواجه «فريق الإمارات» تحدياً صعباً في بلجيكا، مع بطل العالم ماتيو فان دير بويل، الذي يتصدر حتى الآن سباقات الربيع، ويتطلع إلى إضافة فوز جديد إلى الفوزين المتميزين هذا الموسم في باريس روبيه وطواف فلاندرز.