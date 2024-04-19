ريكاردو يقود «جوليفر راش» في «كأس الوثبة» بالبرازيل



عصام السيد (أبوظبي)



يستضيف مضمار سيداد جارديم، في نادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل، يوم السبت، فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز جائزة ماريا هيلينا فيدال الخاصة، للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، وأميركا الشمالية، وأميركا الجنوبية.

واللافت أن الفارس خورخي ريكاردو، صاحب الرقم القياسي العالمي في معدل الانتصارات، يقود الجواد «جوليفر راش» في السباق، على لقب كأس الوثبة ستاليونز، لمسافة 1200 متر، والبالغ جائزته 15 ألف ريال برازيلي، بمشاركة 10 أمهار ومهرات في سن ثلاث سنوات فما فوق.

وكانت زيادة شعبية سباقات كأس الوثبة ستاليونز في البرازيل، سبباً رئيساً في اجتذاب خورخي ريكاردو «63 عاماً»، أحد أشهر فرسان الخيل في العالم، وصاحب الرقم القياسي في معدلات الفوز الذي تجاوز 13 ألف انتصار.

وينافس أيضاً «آر جي كاليفا» في السباق على المضمار العشبي، ويقوده جي بيسبو، و«آر جي «إيرا» بقيادة دبليو أريل، وجميع هذه الخيول الثلاث، بإشراف المدرب إي بيتروسنسكاي، فيما يمثل المدرب جي بوسكو الجواد «أومارا رشا» بقيادة رودنيك فيانا.

ويدفع المدرب الكوينتانا بالخيول «أولمبيكا راش»، بقيادة جي سانتانا، و«هولندا راش»، بقيادة أي سيلفا، و«سونهادورا راش»، بقيادة الهنريكو، و«فيفينا راش» بقيادة تي سيلفيرا، و«سيرافينا راش» بقيادة أي آر أوليفيرا، و«فلوريدا راش» بقيادة دي نوفياس.

ومنذ عام 2015، أصبحت البرازيل جزءاً من أجندة المهرجان العالمي للخيول العربية عندما نظم، في أكتوبر، السباق الأول لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية للمتدربين في أميركا الجنوبية، والتي شارك فيها عشرة من الفرسان.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في نسخته ال 16، في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.