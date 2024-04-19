«أبيض الناشئين» يتألق أمام البحرين بـ«سداسية»



أبوظبي (الاتحاد)



فاز منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 سنة على البحرين بسداسية مقابل هدف، في المباراة التي جرت في استاد آل نهيان بنادي الوحدة، ضمن الجولة الثانية لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب.

سجل أهداف منتخبنا مايد عادل «3 أهداف»، محمد السعدي «هدفين» ومحمد بطي.

وكان منتخبنا خسر مباراته الأولى أمام عُمان بهدفين، ويخوض مباراته الأخيرة يوم الاثنين المقبل أمام الكويت.

شهد المباراة أمل حسن بوشلاخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.