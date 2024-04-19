السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبيض الناشئين» يتألق أمام البحرين بـ«سداسية»

«أبيض الناشئين» يتألق أمام البحرين بـ«سداسية»
19 ابريل 2024 21:08

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: السلام الشامل سبيل خروج المنطقة من حالة عدم الاستقرار
حاكم الفجيرة يقدم واجب العزاء في وفاة حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم


فاز منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 سنة على البحرين بسداسية مقابل هدف، في المباراة التي جرت في استاد آل نهيان بنادي الوحدة، ضمن الجولة الثانية لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب.
سجل أهداف منتخبنا مايد عادل «3 أهداف»، محمد السعدي «هدفين» ومحمد بطي.
وكان منتخبنا خسر مباراته الأولى أمام عُمان بهدفين، ويخوض مباراته الأخيرة يوم الاثنين المقبل أمام الكويت.
شهد المباراة أمل حسن بوشلاخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.

الإمارات
البحرين
أبوظبي
دورة الألعاب الخليجية
آخر الأخبار
ماركينيوس يختار «المثل الأعلى»
الرياضة
ماركينيوس يختار «المثل الأعلى»
اليوم 11:20
«الصحة العالمية» توافق على لقاح ضد الكوليرا
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» توافق على لقاح ضد الكوليرا
اليوم 11:11
سواريز يترقب «المنافس المفضل»
الرياضة
سواريز يترقب «المنافس المفضل»
اليوم 11:00
افتتاح معرض بينالي البندقية للجمهور بتقديم جوائز الأسد الذهبي
الترفيه
افتتاح معرض بينالي البندقية للجمهور بتقديم جوائز الأسد الذهبي
اليوم 10:53
جوندوجان وأراوخو.. «الأزمة انتهت»!
الرياضة
جوندوجان وأراوخو.. «الأزمة انتهت»!
اليوم 10:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©