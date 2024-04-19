أرتيتا: حان وقت «المعدن»



لندن (د ب أ)



طالب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، لاعبيه بأن يظهروا «معدنهم الحقيقي» بعد أن تعثر الفريق في سباق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، وانتهت أحلامهم في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن أرسنال ودع دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة 2-3 أمام بايرن ميونيخ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية. وجاءت هذه الخسارة بعد الخسارة بهدفين أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، ولكن لدى أرسنال فرصة للعودة للقمة، من خلال فوزه على وولفرهامبتون غداً «السبت»، خاصة أن مانشستر سيتي سيخوض مباراة في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي. وتحدث أرتيتا قبل رحلة الفريق لملعب مولينيو، وقال:«كانت تجربة، ليست الأفضل». وأضاف:«ينصب تركيزنا على المباريات التي تنتظرنا، حيث تتبقى لنا ست مباريات». وأضاف:«الأمور واضحة، إذا فزنا نتصدر جدول الترتيب، لا تحتاج لأي شيء آخر لكي يحفزك».

ولم يحقق أرسنال أي انتصار في آخر ثلاث مباريات بكافة البطولات، حيث تعادل مع البايرن في مباراة الذهاب بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يخسر أمام أستون فيلا وأمام بايرن في الإياب.

وأضاف أرتيتا:«هكذا هو الوضع، وعلينا تقبله، ومباراة البايرن الأولى التي أقيمت على أرضنا كان يمكن أن تكون مختلفة، أمام أستون فيلا كنا الفريق الأفضل، ولكن في الشوط الثاني دفعنا ثمن الفرص التي منحناها لهم، وعلينا أن نمضي قدماً».

وقال:«الأمر حالياً متعلق بالأداء أمام وولفرهامبتون، وإظهار المعدن الحقيقي، وقلب الوضع».

ووجه أرتيتا شكره للاعبيه لكل ما حققوه حتى الآن هذا الموسم، وقال: «أدعمهم تمام، شكراً للرحلة التي خضناها سوياً، شكراً لتواجدكم في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وشكراً لأننا كنا قريبين للتأهل من هذا الدور».

وأضاف: «شكراً لأنكم تنافستم مع أفضل فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي (مانشستر سيتي)، وأفضل فريق في آخر ثماني سنوات مع ليفربول، ومازال لدينا الفرصة للتتويج باللقب، وشكراً جزيلاً لكم لكل شيء قمتم به، لأن ما فعلتموه لا يصدق».