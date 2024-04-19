بوكيتينو: بالمر ليس مجبراً على «دليل الإثبات»



لندن (أ ف ب)



رأى المدرب الأرجنتيني لتشيلسي، ماوريسيو بوكيتينو، أن هدافه كول بالمر ليس مجبراً على إثبات أي شيء ضد فريقه السابق مانشستر سيتي، حين يلتقيه «السبت» في نصف نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم.

وسيكون بالمر الركيزة الأساسية لتشيلسي في المواجهة المقررة على ملعب ويمبلي في لندن ضد الفريق الذي سمح له في سبتمبر الماضي بالانتقال إلى النادي اللندني مقابل 42 مليون جنيه إسترليني.

وكشف المدرب الإسباني لسيتي بيب جوارديولا أن ابن الـ21 عاماً، حاول لموسمين الرحيل عن بطل الدوري الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، والكأس الإنجليزية، من أجل الحصول على فرصة اللعب أساسياً في فريق آخر.

وقال جوارديولا في هذا الصدد «كان يطالب لموسمين بالرحيل، قلت له كلا، يجب أن تبقى، ماذا بالإمكان فعله؟»، مضيفاً «خلال فترة التحضيرات للموسم، قلت له أن يبقى لأن رياض محرز رحل، لكنه أجاب (كلا، أريد الرحيل)، ماذا كان بإمكاني أن أفعل؟».

وعانى بالمر في منافسة جاك جريليش وفيل فودن والبلجيكي جيريمي دوكو على مكان في التشكيلة الأساسية لـ«السيتي»، ما دفع جوارديولا إلى الموافقة على رغبة لاعبه الشاب على مضض.

وأثبت بالمر في تجربته مع تشيلسي أنه هداف من الطراز الرفيع، وفرض نفسه ركيزة لا غنى عنها، ودخل بقوة في خط الصراع على جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز لهذا الموسم.

وتصدر بالمر ترتيب هدافي الدوري بعشرين هدفاً، مشاركة مع هداف سيتي النرويجي إرلينج هالاند بعد تسجيله رباعية في الفوز الكاسح على إيفرتون 6-0.

ويحاول بالمر أن يقصي «السيتي» وينهي حملة دفاعه عن اللقب، لكن بوكيتينو يرى أن لاعبه الشاب ليس مجبراً على إثبات نفسه ضد فريقه السابق، إذ سبق وأن فعل ذلك حين سجل هدف التعادل 4-4 من ركلة جزاء في الوقت القاتل من لقاء الفريقين في الدوري على ملعب «ستامفورد بريدج» في نوفمبر.

وقال الأرجنتيني عشية اللقاء «إنه يخوض أول موسم ثابت له (من حيث المشاركة)، علينا توخي الحذر لأنه لا يزال صغيراً وفي طور النمو، سبق وأن لعب مرتين ضد السيتي في الدوري الممتاز، إنه ممتن جداً لـ(السيتي) وبيب جوارديولا، دائماً ما يتحدث عنهما بإيجابية كبيرة».

وتابع «لقد فهم تماماً أنه، لأسباب مختلفة، أراد إثبات نفسه في نادٍ آخر، إنه ليس من النوع الذي يريد إثبات شيء ما ضد ناديه السابق».

قبل انضمامه إلى تشيلسي، خاض بالمر 19 مباراة فقط في الدوري الممتاز موزعة على ثلاثة مواسم، ولم يسجل أي هدف، لكنه بات الآن تعويذة تشيلسي وأحد ألمع النجوم الصاعدين في أوروبا.

ومن المرجح أن يتم اختيار بالمر ضمن تشكيلة إنجلترا لكأس أوروبا المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، لكن بوكيتينو حذره من تشتيت تركيزه بسبب الاهتمام والتوقعات المتزايدة بشأنه، قائلاً «عليه أن يمتص الضغط للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل ثابت، الأمر يتعلق بمتطلبات حياته الخاصة، إنه هداف».

ورأى أنه «ربما يحتاج إلى الاهتمام بأشياء مختلفة عن السابق، سيكون لذلك تأثير على كيفية إعداد نفسه، وكيف سيحصل على الراحة، وكيف يستثمر طاقته، علينا أن نكون حذرين، لدينا الخبرة اللازمة لإدارة هذا النوع من الأشياء، أن يتحول من فتى صغير إلى نجم كبير».

واعتبر أن الاهتمام أثر سلباً في بعض الأحيان على مردود بالمر «لأن حياته تغيرت»، مشدداً «يجب أن يتعلم من هذه التجربة».