السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الأبيض الأولمبي» يودع كأس آسيا

«الأبيض الأولمبي» يودع كأس آسيا
19 ابريل 2024 22:03

علي معالي (دبي)


ودع منتخبنا الأولمبي كأس آسيا تحت 23 عاماً لكرة القدم، بالخسارة أمام اليابان بهدفين، ضمن الجولة الثانية في المباراة التي أقيمت على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ولا يملك «الأبيض الأولمبي» أي نقطة في المجموعة الثانية، لأنه خسر أيضاً اللقاء الأول أمام كوريا الجنوبية بهدف، ويتساوى المنتخبان الكوري والياباني في رصيد 6 نقاط، وتأهل الفريقان معاً إلى دور الثمانية، فيما خرج الصين عقب خسارته أمام كوريا بهدفين، ورصيده «صفر» من النقاط. 

أخبار ذات صلة
فيرستابن بطل «السرعة»
الإمارات: السلام الشامل سبيل خروج المنطقة من حالة عدم الاستقرار

ولم يقدم منتخبنا المستوى المتوقع في المباراة، سجل لـ «الساموراي»، سيجي كيمورا في الدقيقة 27، وكاوازاكي في الدقيقة 66.
لعب «الأبيض الأولمبي» بطريقة 4- 3- 3، في المقابل بدأ اليابان بطريقة 4- 2- 3- 1، ولم تظهر خطورة منتخبنا، بينما سيطر اليابان على مجريات اللقاء، وأتيحت له 21 تسديدة، منها 5 كرات على المرمى، مقابل 5 تسديدات لمنتخبنا، وحصل «الأزرق» على 12 ضربة ركنية، مقابل واحدة لـ «الأبيض الأولمبي».
ويخوض منتخبنا مباراته الثالثة والأخيرة وهي «تحصيل حاصل» بالمجموعة أمام الصين يوم الاثنين المقبل.

 

كأس آسيا
الإمارات
كوريا الجنوبية
الصين
آخر الأخبار
ماركينيوس يختار «المثل الأعلى»
الرياضة
ماركينيوس يختار «المثل الأعلى»
اليوم 11:20
«الصحة العالمية» توافق على لقاح ضد الكوليرا
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» توافق على لقاح ضد الكوليرا
اليوم 11:11
سواريز يترقب «المنافس المفضل»
الرياضة
سواريز يترقب «المنافس المفضل»
اليوم 11:00
افتتاح معرض بينالي البندقية للجمهور بتقديم جوائز الأسد الذهبي
الترفيه
افتتاح معرض بينالي البندقية للجمهور بتقديم جوائز الأسد الذهبي
اليوم 10:53
جوندوجان وأراوخو.. «الأزمة انتهت»!
الرياضة
جوندوجان وأراوخو.. «الأزمة انتهت»!
اليوم 10:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©