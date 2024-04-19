«الأبيض الأولمبي» يودع كأس آسيا

علي معالي (دبي)



ودع منتخبنا الأولمبي كأس آسيا تحت 23 عاماً لكرة القدم، بالخسارة أمام اليابان بهدفين، ضمن الجولة الثانية في المباراة التي أقيمت على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ولا يملك «الأبيض الأولمبي» أي نقطة في المجموعة الثانية، لأنه خسر أيضاً اللقاء الأول أمام كوريا الجنوبية بهدف، ويتساوى المنتخبان الكوري والياباني في رصيد 6 نقاط، وتأهل الفريقان معاً إلى دور الثمانية، فيما خرج الصين عقب خسارته أمام كوريا بهدفين، ورصيده «صفر» من النقاط.

ولم يقدم منتخبنا المستوى المتوقع في المباراة، سجل لـ «الساموراي»، سيجي كيمورا في الدقيقة 27، وكاوازاكي في الدقيقة 66.

لعب «الأبيض الأولمبي» بطريقة 4- 3- 3، في المقابل بدأ اليابان بطريقة 4- 2- 3- 1، ولم تظهر خطورة منتخبنا، بينما سيطر اليابان على مجريات اللقاء، وأتيحت له 21 تسديدة، منها 5 كرات على المرمى، مقابل 5 تسديدات لمنتخبنا، وحصل «الأزرق» على 12 ضربة ركنية، مقابل واحدة لـ «الأبيض الأولمبي».

ويخوض منتخبنا مباراته الثالثة والأخيرة وهي «تحصيل حاصل» بالمجموعة أمام الصين يوم الاثنين المقبل.